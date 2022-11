Portugal x Uruguai: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Lusos e uruguaios buscam a vitória para ficar perto da classificação às oitavas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

De olho em uma das vagas à próxima fase, Portugal e Uruguai entram em campo na tarde desta segunda-feira (28), no Lusail Stadium, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo H da Copa do Mundo 2022. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Luis Roberto narra, enquanto Caio Ribeiro, Roger Flores e Paulo César de Oliveira comentam o jogo na TV Globo. Já no SporTV, Luiz Carlos Jr comanda a transmissão ao lado de Grafite, Paulo vinicius Coelho e Sandro Meira Ricci.

Após bater Gana na estreia, Portugal busca a sua segunda vitória consecutiva para deixar encaminhada a sua classificação à próxima fase da Copa. Os lusos, no entanto, sofreram uma baixa importante: Danilo Pereira fraturou a costela.

Eliminados pelo adversário na edição de 2018, os portugueses reconheceram que têm dúvidas sobre as expectativas para o duelo desta segunda. "Não sabemos nem o que esperar. O Uruguai tem um ponto, não sabemos se será um time que pressionará mais, se aguardará mais e nos dará a iniciativa de jogo. Temos que estar preparados para qualquer cenário. Podem esperar para atacar no final, podem começar pressionando por achar que o resultado pode ser perigoso. Temos que esperar para ver o que vai acontecer e reagir da melhor maneira", disse Bernardo Silva.

Do outro lado, o Uruguai vem de empate na estreia e sabe que precisa melhorar a sua atuação se quiser continuar vivo na competição. A Celeste não tem problemas no elenco, mas o técnico Alonso revelou que analisará as peças que irá mandar a campo.

"Não há atletas intocáveis, creio que nestes onze meses que estou como treinador deixei claro que coloco aqueles que eu considero melhores para o momento. Sempre analisamos variantes e possibilidades. Cada partida é uma história diferente. Os jogadores sempre têm oportunidades de participar", afirmou.

Escalações

Escalação do provável do Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Guerreiro; Bernardo, Neves, Carvalho; Fernandes, Cristiano Ronaldo e João Félix.

Escalação do provável do Uruguai: Pochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino; Pellistri, Suarez, Nunez.

Desfalques

Portugal

Danilo Pereira fraturou a costela e é baixa para os próximos jogos.

Uruguai

Sem desfalques confirmados.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo H

POS. TIME V E D SG PTS 1º Portugal 1 0 0 1 3 2º Coreia do Sul 0 1 0 0 3 3º Uruguai 0 1 0 0 0 4º Gana 0 0 1 -1 0

Veja a classificação completa da Copa do Mundo 2022

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Portugal na Copa 2022

Cristiano Ronaldo, João Félix e Leão: 1 gol.

Artilheiros de Uruguai na Copa 2022

A seleção ainda não marcou gols nesta edição.

Portugal e Uruguai: Participações em Copas

Portugal disputa a sua oitava Copa do Mundo, com as melhores campanhas em 1966 e 2006, quando conquistou o terceiro lugar. Já os piores desempenhos da foram em 1986 e 2014, edições em que a equipe não passou de grupo.

Já o Uruguai disputa faz sua 14ª Copa do Mundo, com as melhores campanhas em 1930 e 1950, quando conquistou os títulos. Já os piores desempenhos da Celeste foram em 1962/74 e 02, edições em que a equipe não passou de grupo.

Quando é?