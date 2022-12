Portugal x Suíça ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), lutando pela última vaga nas quartas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

Portugal e Suíça entram em campo desta terça-feira (6), no estádio Lusail, às 16h (de Brasília), pelo último jogo das oitavas de final da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Fifa+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, a narração é de Luis Roberto e os comentários de Caio Ribeiro, Roger Flores e Sálvio Spinola. Já no SporTV, Luiz Carlos Jr. estará ao vivo ao lado dos comentaristas Paulo Vinicius Coelho, Grafite e Janette Arcanjo.

A seleção de Portugal chega às oitavas de final após encerrar o grupo H na liderança, com 6 pontos (duas vitórias e uma derrota). Os lusos pouparam os seus principais jogadores na rodada passada e, por isso, têm a maior parte de sua equipe descansada.

Em entrevista coletiva, o técnico Fernando Santos tratou de por panos quentes em uma nova polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo, que se queixou após ter sido substituído contra a Coreia. "No campo, não ouvi nada. Só vi ele a discutir com o jogador da Coreia. Mas já vi as imagens e não gostei nada. Não gostei nada. E a partir daí, as coisas se resolvem dentro de casa. E estão resolvidas. Ponto final sobre essa questão", afirmou.

Do outro lado, a Suíça se classificou devido à segunda posição no grupo G, com 6 pontos. Os suíços também estão com todos os jogadores disponíveis para o duelo e descartaram marcação individual em CR7.

"Se você gosta de futebol, gosta de ver estrelas como Ronaldo em campo. Ficamos felizes se somos reconhecidos como uma grande equipe. Estamos felizes com cada adversário. Mostramos que podemos atuar como um time. Estamos ansiosos por este jogo. Todos os jogadores estão aptos. Somos fortes como equipe. Sabemos que Ronaldo pode decidir um jogo, mas não há marcação individual. Estamos bem preparados e empolgados para o jogo", disse o técnico Murat Yakin.

Escalações

Escalação de Portugal: Costa; Dalot, Pepe, Dias, Cancelo; B. Silva, Neves, Carvalho; Fernandes; Felix, Cristiano Ronaldo.

Escalação da Suíça: Kobel; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

Desfalques

Portugal

Nuno Mendes e Danilo estão lesionados.

Suíça

Sem desfalques confirmados.

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros de Portugal na Copa 2022

Bruno Fernandes: 2 gols .

. Cristiano Ronaldo, João Félix, Rafael Leão e Ricardo Horta: 1 gol.

Artilheiros da Suíça na Copa 2022

Embolo: 2 gols.

Shaqiri e Freuler: 1 gol.

Portugal e Suíça: Participações em Copas

Portugal disputa a sua oitava Copa do Mundo, com as melhores campanhas em 1966 e 2006, quando conquistou o terceiro lugar. Já os piores desempenhos da foram em 1986 e 2014, edições em que a equipe não passou de grupo.

A Suíça desembarcou no Qatar para disputar a 12ª edição de Copas do Mundo. Antes, participou nas edições de 1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 e 2018. No último Mundial disputado na Rússia, a seleção foi eliminada nas oitavas de final após a derrota para a Suécia por 1 a 0, sua melhor campanha.

Quando é?