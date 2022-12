Portugal se revolta por árbitro argentino em eliminação na Copa do Mundo

Jogadores lusitanos reclamaram muito de dois supostos pênaltis não marcados e questionam a presença de um argentino

A eliminação de Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar pegou muita gente de surpresa. A vitória de Marrocos sobre os lusitanos gerou uma onda de reclamações por parte dos jogadores, que reclamaram dois pênaltis não marcados e também o fato do árbitro ser um argentino.

As principais vozes que arremeteram contra a equipe de arbitragem foram as de Bruno Fernandes e Pepe, que estavam revoltados com decisões do juiz Facundo Tello durante a partida.

Na zona mista, onde os jogadores dão entrevistas após o jogo, Bruno Fernandes foi perguntado sobre a atuação do árbitro e foi aconselhado pelo assessor português e não falar, mas ele reagiu: "Não me toques, vou dizer o que tenho a dizer. Eles que se f**** depois".

"No primeira tempo existe um pênalti claro sobre mim, sem dúvida alguma, porque eu fico isolado e nunca na vida eu cairia quando estava só com o goleiro e poderia chutar a gol. Simples assim", declarou Bruno Fernandes, que também destacou o fato de Tello ser argentino.

"Tenho de dizer que é muito estranho termos um árbitro a apitar de um país [Argentina] que ainda tem a sua seleção em competição e não temos árbitros portugueses no Mundial. No mínimo, é estranho. Há árbitros [portugueses] que apitam a Liga dos Campeões, portanto, têm nível para estar aqui, e estes árbitros [argentino] não apitam na Liga dos Campeões. Não estão habituados a este tipo de jogos e a este andamento", disparou o craque do Manchester United.

O zagueiro Pepe também rasgou o verbo contra Tello e a arbitragem da partida.

"É inadmissível um árbitro argentino apitar o jogo. Estou muito triste, por aquilo que falei. Foram 90 minutos em que eles quiseram sempre parar o nosso jogo com faltinhas, o árbitro não dava amarelo, não chamava a atenção. O jogo foi isso, era faltas. Tiveram a felicidade de fazer um gol. Trabalhamos bem e fizemos muito para ganhar o jogo", falou o brasileiro naturalizado português.

Por fim, o meia Bruno Fernandes, mesmo consternado, reconheceu a vitória de Marrocos e deu parabéns à seleção africana pela classificação histórica e inédita.

"Marrocos defendeu e bem, há que dar os parabéns. Passa sempre quem merece. Podemos dar voltas voltas e dizer que criámos mais, mas Marrocos está na próxima fase e merece. Nada mais do que isso. Portugal só não fez um bom jogo porque não ganhou, mas tivemos jogos piores e saímos vitoriosos. Infelizmente hoje calhou-nos a nós perder o jogo. Peço desculpa, mas agora é difícil encontrar palavras", falou o camisa 8 dos Quinas.