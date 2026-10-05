A história envolvendo Cristiano Ronaldo e a seleção portuguesa ainda não acabou. A superestrela anunciou sua aposentadoria da seleção após sua saída de Portugal, mas a federação portuguesa e o técnico da seleção não vão deixar isso acontecer tão facilmente.

Na noite de domingo, Portugal venceu a Noruega pela Nations League (2 a 1). Depois da partida, o técnico Jorge Jesus falou sobre Ronaldo. "Não sei o que vai acontecer agora. Cabe ao próprio Cris decidir sobre a própria vida. Se ele for convocado na próxima Data Fifa e quiser jogar pela seleção, por que não?", disse o ex-treinador do Al-Nassr.

À RTP, ele explicou que não há hard feelings. "Mágoa? Não, foi um mal-entendido que, na minha opinião, é fácil de resolver." Quando essa conversa vai acontecer, segundo Jesus, ainda não está claro.

"Ainda não falei com ele. Na verdade, não houve problema nenhum. Criou-se algo do nada, um problema que levou a esta situação. Eu sou o técnico da seleção, mas no fim das contas não sou eu quem toma a decisão."

"É ele quem decide o que quer fazer da vida", afirmou o treinador de 72 anos à Sport TV. "É uma pena. Trabalhei com o Cris durante um ano no Al-Nassr. Temos uma relação muito forte e profissional", concluiu Jesus.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) também não quer deixar isso assim. Pedro Proença, presidente da federação, quer fazer de tudo para chegar a uma reconciliação. "Ele é o melhor jogador de todos os tempos. É totalmente justo que Ronaldo ainda esteja na seleção, porque ele tem qualidades excepcionais. Isso não dá para negar."

Ele acrescentou que a situação é um mal-entendido que precisa ser resolvido internamente. "Ele poderia ter encerrado a carreira após a Copa do Mundo, mas não fez isso, por amor a Portugal."

"Eu sei que tipo de relação ele tem com o povo português. Agora que os quatro jogos passaram, temos tempo e tranquilidade para nos sentarmos juntos e resolver o mal-entendido. Cristiano faz parte do nosso patrimônio e estará sempre presente quando o técnico da seleção precisar dele", concluiu Proença.