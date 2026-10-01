Portugal produtivo não precisa de Cristiano Ronaldo para vencer a Dinamarca; Noruega cai de forma surpreendente

Portugal também venceu nesta quinta-feira sua terceira partida da Liga das Nações. Um dia depois da saída de Cristiano Ronaldo, a seleção bateu a Dinamarca por 4 a 2, fora de casa. Bruno Fernandes foi decisivo para Portugal com duas assistências. Enquanto isso, a Noruega surpreendentemente perdeu por 2 a 1 para o País de Gales.

Dinamarca 2 x 4 Portugal

Em Portugal, antes da partida, quase só se falava de Cristiano Ronaldo. A superestrela decidiu deixar a seleção nacional após um conflito com o técnico Jorge Jesus. A icônica camisa 7 de CR7 foi imediatamente passada para Rafael Leão, enquanto a braçadeira de capitão foi para o braço de Bruno Fernandes.

Sem Ronaldo, Portugal não precisou nem de quinze minutos para abrir o placar no Parken Stadion. Depois de Gonçalo Ramos acertar a bola na trave, o ataque parecia ter morrido. Mas nada disso aconteceu. Cancelo roubou a bola, tabelou com Ramos e encobriu Mads Hermansen para fazer 0 a 1.

A Dinamarca, que teve os ex-ajacied Mohamed Daramy e Rasmus Kristensen como titulares e o atual jogador do Ajax Anton Gaaei no banco, respondeu rapidamente. Joakim Maehle levou a bola até Mikkel Damsgaard, cuja finalização colocada no canto oposto passou por Diogo Costa: 1 a 1.

Portugal também mostrou poder de reação e voltou a ficar em vantagem apenas dois minutos depois, na capital dinamarquesa. Ramos deu um lindo passe de calcanhar para Fernandes, disparou em profundidade e recebeu de volta a bola em perfeitas condições do meio-campista do Manchester United. Ramos então finalizou de perto, sem dar chances a Hermansen: 1 a 2.

Portugal levou essa vantagem mínima para o intervalo, mas logo depois da pausa precisou engolir o segundo empate. Damsgaard acionou Rasmus Højlund de forma brilhante, e o atacante do Napoli foi para a jogada individual antes de superar Costa: 2 a 2.

Mas, mais uma vez, os escandinavos não puderam desfrutar do empate por muito tempo. No meio do segundo tempo, Portugal voltou a ficar em vantagem, e desta vez foi Vitinha quem balançou as redes. O astro do PSG cabeceou um cruzamento de Fernandes no canto curto e marcou assim seu primeiro gol pela seleção: 2 a 3.

A Dinamarca não conseguiu buscar um terceiro empate e, além disso, ainda sofreu mais um gol nos minutos finais. João Félix foi o homem na ponta de um contra-ataque e bateu de direita com categoria para fazer 2 a 4.

País de Gales 2 x 1 Noruega

A Noruega começou o duelo no Cardiff City Stadium como favorita, com, entre outros, os astros Erling Braut Haaland e Martin Ødegaard, além do ex-jogador do Feyenoord Fredrik Aursnes, entre os titulares.

Os noruegueses começaram bem e abriram o placar após quinze minutos com Oscar Bobb, que foi servido com perfeição por Ødegaard e finalizou no canto curto para marcar: 0 a 1.

O País de Gales chegou ao empate pouco menos de dez minutos antes do intervalo. Sorba Tomas teve tempo e espaço demais para cruzar e viu sua assistência ser completada por Dan James, que empurrou para as redes com facilidade: 1 a 1.

A situação da Noruega piorou ainda mais, e a equipe teve de seguir com dez jogadores antes mesmo de completar um minuto do segundo tempo. Torbjørn Heggem recebeu vermelho direto por sua falta em James, que partia livre. Na cobrança da falta que se seguiu, Neco Williams acertou um chute forte no canto oposto: 2 a 1.



