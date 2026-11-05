A aposentadoria de Cristiano Ronaldo não foi apenas uma perda técnica para a seleção de Portugal, mas um verdadeiro terremoto comercial que abalou os alicerces da Federação Portuguesa de Futebol, que se despediu hoje de seu maior ativo de investimento individual e de sua mais importante vitrine internacional nas duas últimas décadas.

O especialista em marketing esportivo Daniel Sá, diretor do Instituto Português de Administração de Marketing IPAM no Porto, pôs fim ao debate em torno da dimensão da perda, ao afirmar à agência espanhola "Efe" que Portugal não perdeu seu produto, mas perdeu o maior ativo individual já associado a ela.

Sá afirmou em tom categórico: "O peso da marca Cristiano Ronaldo na promoção internacional da seleção é excepcional e dificilmente poderá ser replicado por qualquer outro jogador português no curto prazo. Portugal não perde apenas um jogador excepcional, mas perde um dos maiores amplificadores internacionais da marca comercial de Portugal".

O especialista revelou números impressionantes que justificam essa descrição, apontando para um estudo realizado por seu instituto em 2025 que estimou o valor de mercado da marca comercial CR7 sozinha em 850 milhões de euros, com um aumento colossal de 325% em comparação com 2020, obtendo 88 pontos de um total de 100 no índice de reputação esportiva, e a nota máxima no quesito receitas e presença nas redes sociais, onde Ronaldo ultrapassou a barreira de um bilhão de seguidores, transformando-se em "uma plataforma de comunicação global por si só".

Apesar da magnitude do número, Sá descartou que a saída provoque um colapso financeiro imediato para a federação, e esclareceu que o impacto variará conforme a fonte de renda. Os contratos de patrocínio atuais não serão afetados estruturalmente, porque as empresas firmam contratos com os direitos da seleção e da federação como instituição, e não com os direitos individuais do jogador, além de que a permanência de Portugal nos grandes torneios e a presença de outras estrelas mundiais manterá sua atratividade.

E disse: "Haverá impacto, mas é precipitado dizer que há uma queda significativa nas receitas da federação sem a existência de dados que comprovem isso".

Sá identificou os dois verdadeiros pontos fracos: as vendas de produtos e a demanda internacional. A camisa número 7 associada a Ronaldo transformou-se em um ativo global que não pode ser substituído imediatamente, assim como a venda de ingressos dentro de Portugal será afetada de forma limitada, porque a ligação dos torcedores com a seleção transcende as pessoas, enquanto nos mercados internacionais a presença de Ronaldo sozinha era suficiente para gerar demanda e elevar o valor comercial.

Para atravessar essa fase, o especialista deu um conselho de ouro à federação portuguesa: "Não procurem o próximo Ronaldo", e afirmou que uma marca dessa dimensão é fruto de uma combinação irreplicável de desempenho, títulos, longevidade de carreira, personalidade e alcance global ao longo de mais de duas décadas, e que a solução está em construir uma narrativa coletiva baseada em toda uma geração e nos valores de competitividade, formação e ambição.

Sá concluiu que o verdadeiro desafio agora é duplo: "O maior desafio da federação não é substituir Cristiano Ronaldo, mas transformar a força excepcional de uma marca individual em um legado da marca coletiva. Após mais de duas décadas de valorização mútua, o Dom terá de provar que sua marca pode continuar crescendo sem a seleção, e a seleção terá de provar que é capaz de manter sua força comercial sem depender de CR7".