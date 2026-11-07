Uma companhia aérea holandesa fez questão de homenagear o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr da Arábia Saudita, de uma maneira curiosa que a própria seleção de Portugal não adotou, após sua aposentadoria do futebol em nível internacional.

Ronaldo anunciou, na última quinta-feira, sua aposentadoria do futebol em nível internacional, após 23 anos vestindo a camisa da seleção de Portugal, período em que conquistou o título da "Euro 2016" e a Liga das Nações da Europa em 2019 e 2025.

E cerca de 24 horas após sua aposentadoria, a companhia aérea holandesa Transavia decidiu bloquear o assento de número "7C" dos voos com destino à cidade portuguesa de Funchal, terra natal de Ronaldo.

A companhia holandesa publicou, em sua conta oficial no Instagram, uma foto do interior de uma de suas aeronaves, com a camisa número 7 de Ronaldo pela seleção de Portugal em um de seus assentos.

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A companhia afirmou em seu comunicado: "CR7 está pendurando as chuteiras, e nosso assento de número 7C também foi bloqueado em nossos voos para Funchal".

Funchal é considerada um dos cerca de 110 destinos ao redor do mundo para os quais voam as aeronaves da companhia "Transavia", que tomou essa decisão para eternizar a memória da aposentadoria internacional de Ronaldo por meio do voo com destino à sua terra natal.

Vale ressaltar que a seleção de Portugal não adotou tal medida, em razão de estar submetida às regras das federações internacional e europeia de futebol, que proíbem a aposentadoria da camisa de qualquer jogador, seja qual for o seu nome.