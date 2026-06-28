Portugal não consegue passar pela Colômbia e enfrenta um caminho extremamente difícil rumo a uma eventual final

A Colômbia garantiu o primeiro lugar do grupo na Copa do Mundo ao empatar em 0 a 0 com Portugal na noite de domingo. Em uma partida emocionante no Hard Rock Stadium, em Miami, ambas as equipes tiveram chances suficientes para vencer, mas os goleiros Camilo Vargas e Diogo Costa mantiveram suas traves invioláveis. Com isso, a Colômbia conquista a importante liderança do Grupo K e leva Portugal para a parte mais difícil do calendário da Copa do Mundo.

A Colômbia começou a partida com energia, apesar de um empate ser suficiente para garantir a liderança do grupo. Já aos cinco minutos, Jhon Córdoba desviou habilmente um cruzamento em direção ao gol, mas sua tentativa acertou a parte superior da rede. Os sul-americanos continuaram sendo perigosos principalmente pela lateral direita, onde o veterano James Rodríguez e Jhon Arias se entendiam constantemente.

Aos dezoito minutos, surgiu a primeira grande chance da partida. Córdoba avançou pela direita e chutou com força no canto oposto, mas Diogo Costa reagiu de forma excelente e impediu o primeiro gol. Pouco depois, um chute de Arias, após jogada de Rodríguez, foi tirado por pouco da linha.

Portugal teve dificuldades na fase inicial, mas se destacou aos quarenta minutos. Bruno Fernandes teve uma excelente oportunidade à queima-roupa, mas Camilo Vargas fez uma bela defesa. A bicicleta de Cristiano Ronaldo que se seguiu também não rendeu nada, e logo depois João Félix chutou por cima do gol pouco antes do intervalo. Do outro lado, Gustavo Puerta, Luis Díaz e James Rodríguez também tentaram, mas sem sucesso.

Após o intervalo, a Colômbia continuou com a iniciativa. Portugal fez duas substituições imediatas, enquanto João Neves viu uma chance de cabeçada passar por cima do gol logo após a retomada da partida. Ronaldo parecia então ter chutado para fora de perto, mas estava impedido.

A Colômbia aumentou ainda mais a pressão e esteve perto de abrir o placar no meio do segundo tempo. O substituto Richard Ríos teve uma chance imperdível quase imediatamente após entrar em campo, após um cruzamento rasteiro do ex-jogador do PSV Santiago Arias, mas mandou a bola apenas na rede lateral. Pouco depois, Puerta obrigou Diogo Costa a fazer mais uma defesa com um chute de longe.

A um quarto de hora do fim, a Colômbia reclamou mais um pênalti. Luis Suárez caiu após uma situação caótica na área de pênalti portuguesa, mas o árbitro considerou que o próprio atacante havia tocado em Nuno Mendes e deixou o jogo prosseguir.

Na fase final, nenhuma das duas equipes conseguiu marcar o gol decisivo. Assim, a partida terminou como começou: sem gols.

A Colômbia garantiu o primeiro lugar do grupo na Copa do Mundo na noite de domingo, ao empatar em 0 a 0 com Portugal. Em uma partida atraente no Hard Rock Stadium, em Miami, ambas as equipes tiveram chances suficientes para vencer, mas os goleiros Camilo Vargas e Diogo Costa mantiveram suas traves invioláveis. Graças ao ponto conquistado, a Colômbia termina o Grupo K na primeira posição.

A Colômbia começou a partida com energia, apesar de um empate já ser suficiente para garantir a liderança do grupo. Já aos cinco minutos, Jhon Córdoba desviou habilmente um cruzamento em direção ao gol, mas sua tentativa acertou a parte superior da rede. Os sul-americanos continuaram sendo perigosos principalmente pela lateral direita, onde James Rodríguez e Jhon Arias se entendiam constantemente.

Aos dezoito minutos, surgiu a primeira grande chance da partida. Córdoba avançou pela direita e chutou com força no canto oposto, mas Diogo Costa reagiu de forma excelente e impediu o primeiro gol. Pouco depois, uma finalização de Arias, após jogada de Rodríguez, foi tirada por pouco da linha.

Portugal teve dificuldades na fase inicial, mas se destacou aos quarenta minutos. Bruno Fernandes teve uma excelente oportunidade à queima-roupa, mas Camilo Vargas fez uma bela defesa. A cabeçada de Cristiano Ronaldo logo em seguida também não rendeu nada, e pouco antes do intervalo João Félix chutou por cima do gol. Do outro lado, Gustavo Puerta, Luis Díaz e James Rodríguez também tentaram, mas sem sucesso.

Após o intervalo, a Colômbia continuou com a iniciativa. Portugal fez duas substituições imediatas, enquanto João Neves viu uma cabeçada passar por cima do gol logo após o reinício. Ronaldo parecia então ter chutado para fora de perto, mas estava em posição de impedimento.

A Colômbia aumentou ainda mais a pressão e, no meio do segundo tempo, esteve perto de abrir o placar. O substituto Richard Ríos teve uma chance imperdível quase imediatamente após entrar em campo, após um cruzamento rasteiro de Santiago Arias, mas mandou a bola apenas na rede lateral. Pouco depois, Puerta obrigou Diogo Costa a fazer mais uma defesa com um chute de longe.

A um quarto de hora do fim, a Colômbia reclamou mais um pênalti. Luis Suárez caiu após uma situação caótica na área de pênalti portuguesa, mas o árbitro de vídeo determinou que o próprio atacante havia tocado em Nuno Mendes e mandou o jogo prosseguir. O técnico Néstor Lorenzo substituiu então James Rodríguez e Arias, após os dois terem feito uma excelente partida.

Na fase final, nenhuma das duas equipes conseguiu forçar o gol da vitória. A Colômbia foi a que mais se aproximou, mas uma meia-balança de Suárez, aos 88 minutos, passou por cima do gol por pouco. O ex-jogador do Ajax Davinson Sánchez chegou a marcar de cabeça nos acréscimos, mas o gol foi anulado por um impedimento mínimo. Assim, a partida terminou como começou: sem gols. A Colômbia termina como líder do grupo e enfrentará, na próxima fase, um dos melhores terceiros colocados. Esse adversário ainda não foi definido.

Para Portugal, a situação é amarga. Os sul-europeus enfrentam a Croácia nas oitavas de final e têm um caminho extremamente difícil rumo a uma eventual final, com a possibilidade de um confronto nas oitavas contra a Espanha e uma semifinal contra a França.