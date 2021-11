Portugal, Itália e a repescagem que pode custar uma última Copa do Mundo a Cristiano Ronaldo

Últimas duas seleções a levantarem o título da Eurocopa, Portugal e Itália desperdiçaram – até de forma insistente – a chance de se classificarem diretamente para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. E agora o sorteio que definiu os dois confrontos do playoff europeu colocou os dois países na mesma chave. Ou seja: é certeza que um ou outro não estará no maior dos campeonatos do futebol.

E se vivemos no tempo da individualização máxima do ídolo esportivo, com milhões de fãs preferindo muitas vezes seguir a carreira de uma só pessoa ao invés de torcerem para uma só equipe, você também pode ler a manchete da seguinte forma: Cristiano Ronaldo pode não disputar a Copa do Mundo. E muito menos a de 2026, uma vez que o astro português já tem 36 anos – talvez nem mesmo a Euro 2024. Ou seja: há o risco de não vermos mais CR7 em ação pela seleção portuguesa nas principais competições de seleções.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Seria mais um marco do inevitável. De que embora Cristiano Ronaldo e Messi sejam deuses do futebol, com lugar já cativo no Olimpo dos maiores de todos os tempos, a todo tempo o tempo passa. Mas se CR7 vai ou não estar presente na próxima Copa do Mundo é uma resposta que, perdoem a repetição da palavra, levará tempo para ser respondida. Os jogos da repescagem europeia estão marcados apenas para março de 2022.

Os portugueses enfrentarão a seleção turca no primeiro mata-mata. Os turcos decepcionaram na Euro 2020, mas contam com bons nomes e vivem bom momento desde a chegada do técnico alemão Stefan Kuntz – que venceu três e empatou um jogo do total de quatro realizados desde que assumiu o comando da equipe. Caso levem a melhor neste difícil embate, pegam Itália ou Macedônia do Norte na partida que vai sacramentar apenas um participante para o Mundial de 2022.

🥁 The semi-finals are set for the European play-offs!



🎫 One team from each of the 3 paths will reach the #WorldCup 🏆 pic.twitter.com/cvkFwdzQoX — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2021

A favor dos portugueses, o fato de decidirem o jogo em casa. Ter Cristiano Ronaldo e uma ótima geração de talentos individuais não foi garantia de nada para o selecionado treinado por Fernando Santos.