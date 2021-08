Portugal x Irlanda: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta (1), pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022; saiba como acompanhar na TV e na internet

Portugal enfrenta a Irlanda nesta quarta-feira (1), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Algarve, pela quarta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, e no streaming da Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Com os ingressos esgotados, o jogo terá 7865 espectadores e será o primeiro encontro da seleção portuguesa com o público desde a Euro.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Líder do grupo A, com sete pontos, Portugal registra duas vitórias e um empate, enquanto a Irlanda, com duas derrotas, ainda não pontuou nas Eliminatórias.

Em busca de seu 110º com a camisa de Portugal, Cristiano Ronaldo está confirmado no ataque, apoiado por Bernardo Silva e Diogo Jota.

Já a Irlanda não terá James McCarthy e Robbie Brady, mas Shane Duffy tentará parar CR7, o novo reforço do Manchester United.

Provável escalação de Portugal: Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro; Pereira, Moutinho, Fernandes; B. Silva, Cristiano Ronaldo, Jota.

Provável escalação da Irlanda: Kelleher; Egan, Duffy, O'Shea; Doherty, Hendrick, Hourihane, Cullen, McClean; Connolly, Idah.

Veja informações da partida! Jogo: Portugal x Irlanda Quando e que horas? Quarta-feira, 1 de setembro de 2021, às 15h45 (de Brasília). Local: Estádio Algarve - Faro, Portugal.

Qual é o número da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTUGAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Portugal 2 x 2 França Eurocopa 23 de junho de 2021 Bélgica 1 x 0 Portugal Eurocopa 27 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Catar x Portugal Amistoso 4 de setembro de 2021 13h (de Brasília) Azerbaijão x Portugal Eliminatórias 7 de setembro de 2021 13h (de Brasília)

IRLANDA

JOGOS CAMPEONATO DATA Andorra 1 x 4 Irlanda Amistoso 3 de junho de 2021 Hungria 0 x 0 Irlanda Amistoso 8 de junho de 2021

Próximas partidas