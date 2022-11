Portugal x Gana: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Times entram em campo nesta quinta-feira (24), pela primeira rodada do grupo H; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Doha, Portugal e Gana entram em campo na tarde desta quinta-feira (24), às 13h (de Brasília), no Stadium 974, pela primeira na rodada do Grupo H da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Fifa+, e da GloboPlay, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

As transmissões com suas devidas narrações e comentaristas ainda não foram confirmadas pelas emissoras.

Em meio a rumores sobre o futuro de Cristiano Ronaldo após o atacante ter o contrato rescindido com o Manchester United, Portugal garante que a situação de sua principal estrela não irá interferir no desempenho em campo. CR7, primeiramente, deu entrevista polêmica contra o técnico Erik Ten Hag, e, após outras falas em coletiva já em preparação para a Copa, se desligou do clube inglês, fazendo ainda uma postagem que gerou dúvidas sobre uma possível provocação.

Os portugueses não têm problemas no elenco para a estreia desta quinta e Cristiano Ronaldo está confirmado entre os titulares, assim como Bernardo Silva e Bruno Fernandes. No gol, Diogo Costa e Rui Patrício brigam pelo posto.

Do outro lado, a seleção de Gana também tem todos os jogadores à disposição para o duelo. O time fez amistoso contra Suíça em preparação para o Mundial, mas deu descanso às suas principais peças. Desta forma, jogadores como Thomas Partey, Kamaldeen Sulemana e Alexander Djiku devem aparecer entre os onze iniciais.

Escalações

Escalação do provável de Portugal: Costa; Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro; Neves, Carvalho, Fernandes; B. Silva, Cristiano Ronaldo, Leão.

Escalação do provável de Gana: Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Djiku, Baba; Partey, Abdul Samed; Sulemana, Kudus, J. Ayew; Williams.

Desfalques

Portugal

Sem desfalques confirmados.

Gana

Sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

Para este jogo, Portugal é favorita contra Gana nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,38 na vitória lusa, $ 4,90 no empate e $ 9,50 caso os ganeses vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,90 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,90 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se haverá gols em ambos os tempos, pagando-se $ 1,78 caso positivo, e $ 2,01 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

PORTUGAL E GANA: PARTICIPAÇÕES EM COPAS

Portugal disputa a sua oitava Copa do Mundo, com as melhores campanhas em 1966 e 2006, quando conquistou o terceiro lugar. Já os piores desempenhos da foram em 1986 e 2014, edições em que a equipe não passou de grupo.

Do outro lado, Gana vai para a sua quarta participação na Copa do Mundo (2006, 2010 e 2014). A equipe africana teve o seu melhor desempenho na edição de 2010, quando chegou às quartas de final.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 24 de novembro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: Stadium 974, Doha - Qatar

• Arbitragem: Ismail Elfath (árbitro), Kyle Atkins e Corey Parker (assistentes) e Stéphanie Frappart (quarto árbitro)