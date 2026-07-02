Portugal exibe seu arsenal pesado... Ronaldo e Leão lideram a campanha para derrubar as fortalezas da Croácia

A seleção de Portugal enfrenta a Croácia em um confronto europeu acirrado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no estádio “BMO Field”.

Um confronto em que só há um caminho: o vencedor seguirá sua jornada rumo ao sonho mundialista para enfrentar a seleção espanhola nas oitavas de final, enquanto o perdedor será eliminado do torneio logo na primeira fase eliminatória.

O técnico da seleção portuguesa, Roberto Martínez, revelou uma formação ofensiva liderada pelo capitão Cristiano Ronaldo, ao lado de Rafael Leão e Bruno Fernandes, contando com Vitinha e João Neves no meio-campo para ditar o ritmo.

A escalação da seleção portuguesa ficou assim:

Goleiro: Diogo Costa.

Defesa: Rúben Dias – Renato Vieira – João Cancelo – Nuno Mendes.

Meio-campo: Bruno Fernandes – João Neves – Vitinha.

Ataque: Cristiano Ronaldo – Rafael Leão – Pedro Neto.

Já a escalação da seleção croata ficou assim:

Goleiro: Dominik Livaković.

Defesa: Josip Stanišić – Marin Bongračić – Josip Sotaló.

Meio-campo: Mateo Kovačić – Luka Modrić – Nikola Vlašić – Martin Baturina – Petar Sučić.

Ataque: Ante Budimir – Ivan Perišić.