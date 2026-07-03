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TORONTO, ONTARIO - JULY 02: Goncalo Ramos #9 of Portugal celebrates with Cristiano Ronaldo #7 after scoring the team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Portugal and Croatia at Toronto Stadium on July 02, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)Getty Images
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Portugal derrota a Croácia em um final de jogo alucinante; Cristiano Ronaldo marca um gol histórico

Portugal x Croácia
Portugal
Croácia
Copa do Mundo

Portugal se classificou de forma sensacional para as oitavas de final da Copa do Mundo. Ivan Perisic, do PSV, colocou a Croácia na frente após o intervalo, mas Cristiano Ronaldo fez história na Copa do Mundo ao empatar de pênalti. Já nos acréscimos, o reserva Gonçalo Ramos garantiu aos portugueses uma vitória suada por 2 a 1.

Para Portugal, era um dia carregado de emoção desde o início. Faz exatamente um ano, em 3 de julho, que Diogo Jota, estrela do Liverpool, perdeu a vida em um trágico acidente de carro, juntamente com seu irmão André Silva.

O primeiro tempo não ofereceu muito espetáculo, embora Portugal fosse, de longe, o time mais perigoso. Bruno Fernandes esteve perto de abrir o placar logo no início, enquanto Ronaldo viu uma chance clara de cabeçada ir para fora depois que o goleiro Dominik Livakovic calculou mal um cruzamento de Pedro Neto. Ronaldo passou por baixo daquele cruzamento. Renato Veiga também teve uma grande oportunidade, mas o zagueiro cabeceou por cima após um escanteio.

A Croácia se manteve firme e começou o segundo tempo com muita força. Isso logo rendeu o merecido primeiro gol. Josip Stanisic encontrou Ivan Perisic com um cruzamento rasteiro, e o experiente atacante do PSV marcou o 0 a 1, com a bola passando pelas pernas de Diogo Costa. Pouco depois, Igor Matanovic parecia ter dobrado a vantagem, mas seu gol foi anulado por impedimento.

Portugal reagiu imediatamente e esteve perto de empatar com Rafael Leão, mas seu chute de longe acertou a trave. Ronaldo também parecia finalmente marcar seu gol após um belo domínio da bola, mas a jogada foi precedida por uma situação de impedimento: gol anulado. A pressão sobre a defesa croata foi aumentando cada vez mais.

Na metade do segundo tempo, Portugal finalmente teve a chance perfeita de empatar. Após um escanteio, Renato Veiga foi agarrado na área por Nikola Vlasic. O árbitro Espen Eskås inicialmente deixou o jogo prosseguir, mas, após a intervenção do VAR, acabou marcando pênalti.

Ronaldo manteve a calma e converteu o pênalti no meio do gol: 1 a 1. Com isso, o atacante de 41 anos marcou seu primeiro gol de todos os tempos na fase eliminatória de uma Copa do Mundo. Além disso, ele entrou para a história como o jogador mais velho a marcar um gol na fase eliminatória de um campeonato mundial, com 41 anos e 147 dias.

A reta final continuou emocionante. Petar Sucic pensou que colocaria a Croácia na frente após um passe em profundidade brilhante de Mateo Kovacic, mas, mais uma vez, a comemoração não aconteceu devido a um impedimento por uma questão de milímetros. Pouco depois, o técnico Roberto Martínez fez sua última substituição no tempo regulamentar: Rúben Neves entrou de surpresa no lugar de Ronaldo, que saiu de campo desapontado e balançando a cabeça.

Quando a prorrogação parecia inevitável, Portugal marcou aos quatro minutos do tempo de acréscimo. Rafael Leão iniciou um ataque praticamente da imobilidade e cruzou a bola com perfeição para a área, onde o reserva Gonçalo Ramos se livrou de dois defensores croatas e, com uma bela cabeçada, fez o 2 a 1.

A Croácia parecia ter empatado aos 13 minutos do tempo de acréscimo, por meio de Josko Gvardiol, após um cruzamento de Perisic e um desvio de Mario Pasalic. No entanto, após intervenção do VAR, o gol foi anulado por impedimento de Pasalic. Assim, o placar permaneceu em 2 a 1 e, após um final de jogo de tirar o fôlego, Portugal se classificou para a próxima fase, onde enfrentará a Espanha.



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