Portugal derrota a Croácia em um final de jogo alucinante; Cristiano Ronaldo marca um gol histórico

Portugal se classificou de forma sensacional para as oitavas de final da Copa do Mundo. Ivan Perisic, do PSV, colocou a Croácia na frente após o intervalo, mas Cristiano Ronaldo fez história na Copa do Mundo ao empatar de pênalti. Já nos acréscimos, o reserva Gonçalo Ramos garantiu aos portugueses uma vitória suada por 2 a 1.

Para Portugal, era um dia carregado de emoção desde o início. Faz exatamente um ano, em 3 de julho, que Diogo Jota, estrela do Liverpool, perdeu a vida em um trágico acidente de carro, juntamente com seu irmão André Silva.

O primeiro tempo não ofereceu muito espetáculo, embora Portugal fosse, de longe, o time mais perigoso. Bruno Fernandes esteve perto de abrir o placar logo no início, enquanto Ronaldo viu uma chance clara de cabeçada ir para fora depois que o goleiro Dominik Livakovic calculou mal um cruzamento de Pedro Neto. Ronaldo passou por baixo daquele cruzamento. Renato Veiga também teve uma grande oportunidade, mas o zagueiro cabeceou por cima após um escanteio.

A Croácia se manteve firme e começou o segundo tempo com muita força. Isso logo rendeu o merecido primeiro gol. Josip Stanisic encontrou Ivan Perisic com um cruzamento rasteiro, e o experiente atacante do PSV marcou o 0 a 1, com a bola passando pelas pernas de Diogo Costa. Pouco depois, Igor Matanovic parecia ter dobrado a vantagem, mas seu gol foi anulado por impedimento.

Portugal reagiu imediatamente e esteve perto de empatar com Rafael Leão, mas seu chute de longe acertou a trave. Ronaldo também parecia finalmente marcar seu gol após um belo domínio da bola, mas a jogada foi precedida por uma situação de impedimento: gol anulado. A pressão sobre a defesa croata foi aumentando cada vez mais.

Na metade do segundo tempo, Portugal finalmente teve a chance perfeita de empatar. Após um escanteio, Renato Veiga foi agarrado na área por Nikola Vlasic. O árbitro Espen Eskås inicialmente deixou o jogo prosseguir, mas, após a intervenção do VAR, acabou marcando pênalti.

Ronaldo manteve a calma e converteu o pênalti no meio do gol: 1 a 1. Com isso, o atacante de 41 anos marcou seu primeiro gol de todos os tempos na fase eliminatória de uma Copa do Mundo. Além disso, ele entrou para a história como o jogador mais velho a marcar um gol na fase eliminatória de um campeonato mundial, com 41 anos e 147 dias.

A reta final continuou emocionante. Petar Sucic pensou que colocaria a Croácia na frente após um passe em profundidade brilhante de Mateo Kovacic, mas, mais uma vez, a comemoração não aconteceu devido a um impedimento por uma questão de milímetros. Pouco depois, o técnico Roberto Martínez fez sua última substituição no tempo regulamentar: Rúben Neves entrou de surpresa no lugar de Ronaldo, que saiu de campo desapontado e balançando a cabeça.

Quando a prorrogação parecia inevitável, Portugal marcou aos quatro minutos do tempo de acréscimo. Rafael Leão iniciou um ataque praticamente da imobilidade e cruzou a bola com perfeição para a área, onde o reserva Gonçalo Ramos se livrou de dois defensores croatas e, com uma bela cabeçada, fez o 2 a 1.

A Croácia parecia ter empatado aos 13 minutos do tempo de acréscimo, por meio de Josko Gvardiol, após um cruzamento de Perisic e um desvio de Mario Pasalic. No entanto, após intervenção do VAR, o gol foi anulado por impedimento de Pasalic. Assim, o placar permaneceu em 2 a 1 e, após um final de jogo de tirar o fôlego, Portugal se classificou para a próxima fase, onde enfrentará a Espanha.







