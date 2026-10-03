A interferência política na novela envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus pode ter grandes consequências para Portugal. A FIFA não permite que federações nacionais de futebol sejam influenciadas por governos ou outros terceiros. No passado, países chegaram a ser suspensos por causa desse tipo de interferência.

A novela em torno de Ronaldo e Jesus chegou ao auge nesta semana. Depois de Ronaldo deixar a concentração de Portugal após um conflito com o técnico da seleção, a política portuguesa já estaria se envolvendo na situação. A partir do meio político, teria havido pressão por uma reconciliação entre os dois protagonistas.

Isso levanta a questão de saber se Portugal está, com isso, violando as regras da FIFA. Nos estatutos da entidade máxima do futebol mundial, está escrito que as federações filiadas devem poder conduzir seus assuntos de forma independente e precisam garantir que sua política não seja influenciada por terceiros. O descumprimento dessa obrigação pode levar a sanções.

Uma suspensão não é um cenário impensável. A FIFA suspendeu a federação albanesa de futebol em 2008 por “grave interferência política”. A UEFA também adotou essa suspensão. Como consequência, a Albânia não pôde disputar partidas oficiais ou amistosas e o país não pôde participar de atividades da UEFA.

Também em anos mais recentes ocorreram situações semelhantes. Em 2021, a federação de futebol do Chade foi suspensa pela FIFA depois que o governo retirou as competências da entidade, instituiu um órgão administrativo temporário e assumiu o controle dos escritórios da federação. Em 2025, Congo também foi suspenso após uma situação semelhante. As suspensões só foram retiradas depois que a federação voltou a ter controle total sobre sua própria organização e a interferência foi encerrada.

Ainda assim, a situação de Portugal não significa automaticamente que o país agora precise temer uma exclusão da Eurocopa ou da Copa do Mundo. Há, afinal, uma diferença importante entre pressão política e a efetiva tomada de poder dentro de uma federação de futebol.

Se a política portuguesa estiver apenas tentando mediar entre Ronaldo e Jesus, isso é diferente de uma situação em que o governo passe a impor decisões à federação portuguesa de futebol ou assuma o controle da entidade. Foi justamente esse último tipo de interferência que levou a suspensões em casos anteriores.

Para Portugal, portanto, uma suspensão não parece estar em pauta neste momento. Enquanto a federação continuar operando de forma autônoma, não há motivo direto para esperar que a seleção portuguesa seja excluída de partidas internacionais. A questão só muda de figura se a interferência política for além de apenas uma tentativa de reconciliar Ronaldo e Jesus.