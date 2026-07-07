Portugal contrata um velho conhecido de Cristiano Ronaldo como novo técnico da seleção

Jorge Jesus vai suceder Roberto Martínez como técnico da seleção de Portugal, segundo informam diversos meios de comunicação portugueses. O técnico espanhol renunciou imediatamente após a eliminação na Copa do Mundo na noite de segunda-feira.
Na noite de segunda-feira, Espanha e Portugal pareciam caminhar para a prorrogação em Dallas, até que, nos acréscimos, Mikel Merino marcou o único gol da partida.
Após a partida, Martínez tirou suas conclusões imediatamente e renunciou ao cargo de técnico da seleção de Portugal. Seu sucessor já estava pronto, segundo os jornais portugueses.
Jorge Jesus é um velho conhecido de Cristiano Ronaldo. O técnico de 71 anos conquistou o título da Saudi Pro League na última temporada com o Al-Nassr.
Jorge Jesus já comandou, entre outros, o Al-Hilal, o Benfica, o Fenerbahçe, o Flamengo, o Sporting de Lisboa e o SC Braga.