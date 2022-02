Porto x Sporting Lisboa: onde assistir ao vivo, horário e informações da Primeira Liga 21/22

Em duelo de líderes, Porto e Sporting entram em campo nesta sexta-feira (11), no estádio do Dragão, às 17h15 (de Brasília), pela 22ª da Primeira Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na tv fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Porto x Sporting DATA Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio do Dragão, Porto - POR HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN 2, na tv fechada, e o Star+, na internet, vão transmitir o jogo desta sexta-feira, no estádio do Dragão. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Líder da Primeira Liga com 59 pontos, o Porto sabe que uma vitória no clássico o fará abrir distância na tabela.

O time azul e branco contará com o apoio de sua apaixonada torcida nesta sexta-feira.

Na segunda posição com 53 pontos, o Sporting vai em busca do triunfo para justamente diminuir a diferença para o rival.

Apesar de ter um jogo duro contra o Manchester City no meio da semana pelas oitavas de final da Champions League, o time de Lisboa deve ir para o clássico com força total.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PORTO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Arouca 0 x 2 Porto Primeira Liga 6 de fevereiro de 2022 Porto 2 x 1 Marítimo Primeira Liga 30 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Porto x Lazio Liga Europa 17 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília) Moreirense x Porto Primeira Liga 20 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília)

SPORTING

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Sporting 2 x 0 Famalicão Primeira Liga 6 de fevereiro de 2022 B-SAD 1 x 4 Sporting Primeira Liga 2 de fevereiro de 2022

Próximas partidas