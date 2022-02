Porto x Sporting Lisboa: escalação, desfalques e mais do jogo da Primeira Liga 21/22

Clássico na Primeira Liga! Nesta sexta-feira (11), Porto e Sporting duelam no estádio do Dragão, às 17h15 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Português.

Os mandantes sabem que um triunfo os deixará com folga na liderança da tabela.

Do outro lado, o time de Lisboa quer uma vitória para justamente se aproximar do rival e esquentar ainda mais a briga pelo título.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Porto vai para o dérbi com praticamente todo o elenco à disposição.

O único desfalque do time portista é Wilson Manafa, com um problema muscular.

Já o Sporting está em situação semelhante. Pedro Gonçalves, com problema físico, é dúvida.

Caso seja mesmo uma ausência, Bruno Tabata deve ser titular. No ataque, o artilheiro Sarabia está confirmado.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Porto: D Costa; B Costa, Cardoso, Mbemba, Wendell; Vitinha, Uribe, Grujic, Pepe; Evanlison, Vieira.

Possível escalação do Sporting: Adan; Porro, Inacio, Feddal; Esgaio, Palhinha, Santos, Nunes; Tabata, Sarabia, Paulinho.

DESFALQUES

PORTO:

Manafa: lesionado.

SPORTING:

sem desfalques confirmados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Porto e Sporting será transmitido ao vivo pela ESPN 2, na tv fechada, e pelo Star+, na internet, neste domingo. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.