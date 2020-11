Porto x Portimonense: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (8), pela sétima rodada do Campeonato Português; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após belo resultado pela Liga dos Campeões, com vitória diante do , o recebe o Portimonense, neste domingo (8), às 14h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão do vivo da FoxSports, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Porto x Portimonense DATA Domingo, 8 de novembro de 2020 LOCAL Estádio do Dragão - Porto, POR HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Panoramic

A partida terá transmissão ao vivo na FoxSports, pela TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Realidades opostas na Liga dos Campeões e no Campeonato Português: enquanto o Porto vai indo muito bem na Champions, na segunda colocação do grupo, na Primeira Liga, está só na quarta posição, já a seis pontos atrás do líder e a cinco do .

Na última rodada, inclusive, o resultado não foi nada bom para os Dragões: perderam por 3 a 2 para o Paços de Ferreira, oitavo colocado na tabela.

Provável escalação do Porto: Marchesin; Manafá, Sarr, Mbemba e Sanusi; Sergi Oliveira, Grujic e Uribe; Marega, Jesus Corona e Evanílson

Provável escalação do Portimonense: Samuel; Moufi, Antônio, Willyan e Candé; Dener, Lucas Fernandes e Pedro Sá; Oliveira, Fabrício e Aylton Boa Morte

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Paços de Ferreira 3 x 2 Porto Campeonato Português 30 de outubro de 2020 Porto 3 x 0 Olympique de 03 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO GD Fabril x Porto Taça de 22 de novembro de 2020 12h (de Brasília) Olympique de Marselha Champions League 25 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

PORTIMONENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Tondela 1 x 0 Portimonense Campeonato Português 23 de outubro de 2020 Portimonense 1 x 2 Santa Clara Campeonato Português 01 de novembro de 2020

Próximas partidas