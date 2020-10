Porto x Olympiakos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Pela fase de grupos da Champions, os portugueses jogam em casa, nesta terça (27); veja como acompanhar ao vivo na internet

Depois de perder de virada para o ity, o POrto joga em casa, com o , buscando os primeiros pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões. A bola rola às 17h (de Brasília), da terça-feira (27). A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, aplicativo do Esporte Interativo. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Olympiakos DATA Terça-feira, 27 de outubro de 2020 LOCAL Estádio do Dragão - Porto, POR HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Porto vai atrás da primeira vitória na UCL

A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, aplicativo do Esporte Interativo. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Porto

Depois de perder de virada para o por 3 a 1 na primeira rodada da fase de grupos da Champios, o Porto volta a campo pelo Grupo C tentando conquistar os primeiros pontos e brigar por vaga nas oitavas de final.

Provável escalação do Porto: Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi; Oliveira, Uribe, Vieira; Corona, Marega, Anderson

OLYMPIAKOS

Já os gregos vencerm do Olympique por 1 a 0 na primeira rodada, dentro de casa, e querem a seguda vitória para continuar brigando pela liderança do Grupo C jogando em .

Provável escalação do Olympiakos: Sa; Rafinha, Semedo, Ba, Cholevas; M'Vila, Bouchalakis; Randjelovic, Valbuena, Masouras; Hassan

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Porto 1 x 0 Gil Vicente Campeonato Português 24 de outubro de 2020 Manchester City 3 x 1 Porto Liga dos Campeões 21 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paços Ferreira x Porto Campeonato Português 30 de outubro de 2020 17h30 (de Brasília) Porto x Olympique Liga dos Campeões 3 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

OLYMPIAKOS

JOGO CAMPEONATO DATA Olympiakos 1 x 0 Olympique Liga dos Campeões 21 de outubro de 2020 Olympiakos 4 x 0 Atromitos Super Liga Grega 17 de outubro de 2020

Próximas partidas