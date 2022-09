Porto x Club Brugge: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (13), pela segunda rodada do grupo B da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na internet

O Porto recebe o Club Brugge nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela segunda rodada do Grupo B da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, na plataforma de streaming.

Buscando a recuperação após a derrota para o Atlético de Madrid por 2 a 1 na primeira rodada da Liga dos Campeões, o Porto volta a campo pensando apenas nos três pontos em casa.

Do outro lado, o Brugge, que venceu o Bayer Leverkusen por 1 a 0 e aparece na vice-liderança do grupo, e pode entrar em campo com a mesma formação da estreia.

Escalações:

Escalação do provável PORTO:

Escalação do provável CLUB BRUGGE:

Desfalques

Porto

Mehdi Taremi, expulso contra o Atlético de Madrid, é desfalque certo, assim como Otavio e Wilson Manafa, machucados.

Club Brugge

A equipe está sem alguns jogadores importantes no momento, com Noa Lang, Mats Rits, Clinton Mata e Tajon Buchanan, lesionados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 13 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Estádio do Dragão – Porto, Portugal

• Arbitragem: TASOS SIDIROPOULOS (árbitro), POLYCHRONIS KOSTARAS e LAZAROS DIMITRIADIS (assistentes), ARISTOTELIS DIAMANTOPOULOS (quarto árbitro) e AGELOS EVANFELOU (AVAR)