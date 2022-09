Porto x Chaves: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Português

Jogo válido pela sexta rodada da Primeira Liga é neste sábado (10); veja como acompanhar na TV e na internet

Porto e Chaves entram em campo neste sábado (10), no estádio do Dragão, às 16h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Português. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Star+, no streaming.

Querendo se aproximar do líder, o Porto sabe que precisa vencer e contar com o apoio de sua torcida. O time é o terceiro colocado, com 12 pontos, e vem de derrota no meio de semana, pela Champions League. Otavio e Manafa, lesionados, são os desfalques dos portistas.

Já o Chaves está na sexta posição, com 8 pontos, e quer surpreender o rival para se aproximar do G-4. Rodrigo Moura, machucado, é baixa no time visitante.

Escalações:

Escalação do provável Porto: D Costa; Mario, Pepe, Marcano, Wendell; Otavio, Uribe, B Costa; Pepe; Evanilson, Taremi.

Escalação do provável Chaves: Fagundes; Correia, Vitoria, Monte, Langa; Arriba, Obiora, Mendes; Batxi, Hernandez, Sousa.

Desfalques

Porto

Otavio e Manafa, lesionados, são desfalques do time mandante.

Chaves

Rodrigo Moura, machucado, é baixa na equipe visitante.

Quando é?

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022.

• Horário: 16h30 (de Brasília).

• Local: estádio do Dragão, Porto - POR.