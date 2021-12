Porto x Benfica: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Benfica e Porto se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 18h (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela 16ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Porto x Benfica DATA Quinta-feira, 23 de dezembro de 2021 LOCAL Estádio do Dragão - Porto, POR HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Fox Sports, na tv fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, às 18h (de Brasília). Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer por 3 a 0 e eliminar o Benfica na Taça de Portugal, o Porto volta a enfrentar o rival nesta quinta no Estádio dos Dragão.

Para o confronto, o técnico Sérgio Conceição não sabe se poderá contar com o zagueiro Ivan Marcano e o meia Marko Grujik.

Do outro lado, o Benfica, que oficializou a saída de Jorge Jesus do comando técnico, terá Nélson Veríssimo no comandando a equipe até o final da temporada.

Nemanja Radonjic e Rodrigo Pinho são tratados como dúvidas.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Gil Dias; Weigl, João Mário e Pizzi; Rafa Silva, Yaremchuk e Núñez.

Provável escalação do Porto: Marchesín; João Mário, Cardoso, Pepe e Wendell; Uribe, Díaz e Otávio; Taremi, Martínez e Evanilson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 7 x 1 Marítimo Campeonato Português 19 de dezembro de 2021 Porto 3 x 0 Benfica Taça de Portugal 23 de dezembro de 2021

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Benfica x P. Ferreira Campeonato Português 8 de janeiro de 2022 A definir Benfica x Moreirense Campeonato Português 16 de janeiro de 2022 A definir

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Vizela 0 x 4 Porto Campeonato Português 19 de novembro de 2021 Porto 3 x 0 Benfica Taça da Liga 23 de dezembro de 2021

Próximas partidas