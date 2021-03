Porto Velho x Ferroviário: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta quinta-feira (25), pela primeira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Porto Velho se enfrentam nesta quinta-feira (25), no estádio Los Larios, às 15h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Brasil . A partida terá transmissão ao vivo da plataforma MyCujoo. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Porto Velho x Ferroviário DATA Quinta-feira, 25 de março de 2021 LOCAL Estádio Los Larios, Duque de Caxias - RJ HORÁRIO 15h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Lucas Torquato Guerra (DF)

Quarto árbitro: Rodrigo Nundes de Sá (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo da plataforma MyCujoo. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com os estaduais paralisados devido ao aumento dos casos da covid-19, Porto Velho e Ferroviário fazem o jogo do "tudo ou nada" para seguir na Copa do Brasil.

O Ferroviário tem a vantagem do empate no duelo desta quinta-feira.

Provável escalação do Porto Velho: A confirmar.

Provável escalação do Ferroviário Glédson, Iury, Betão, Alemão, João Lucas, Wesley Soares, Bruno Silva, Valdívia, Vinícius Leite, Lourenço e Getúlio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTO VELHO

JOGO CAMPEONATO DATA Ariquemes 0 x 1 Porto Velho Campeonato Rondoniense 5 de dezembro de 2020 Porto Velho 2 x 1 Ariquemes Campeonato Rondoniense 28 de novembro de 2020

FERROVIÁRIO

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviário 2 x 1 Ceará Campeonato Cearense 10 de março de 2021 Ferroviário 2 x 1 Caucaia Campeonato Catarinense 7 de março de 2021

