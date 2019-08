Porto, United e os vexames históricos na Champions League

Relembre algumas derrotas e insucessos marcantes - e inesperados - na principal competição da Europa

Campeão em 1987 e 2004, o foi eliminado na fase qualificatória da e será a ausência mais famosa, dentre os times classificados, para a fase de grupos da competição europeia. Os lusos foram derrotados pelo Krasnodar, da , após derrota por 3 a 2 dentro de casa.

Abaixo, confira uma lista com outros vexames mais recentes na história da Champions League

, uma triste coleção

Os escoceses, campeões em 1967, deram as mãos para o Porto dentre os eliminados na edição 2019-20. Assim como havia acontecido na temporada passada, quando também caiu antes da fase de grupos, os alviverdes decepcionaram. Nesta última ocasião, contudo, a eliminação foi com requintes de crueldade, com o Cluj, da Romênia, fazendo o 4 a 3 aos 98 minutos!

Em 2015, os escoceses caíram no último playoff para o Maribor, da Eslovênia.

1x4

Nas oitavas de final da última temporada, o Real Madrid foi atropelado pelo Ajax dentro do Santiago Bernabéu. O problema não foi nem perder para uma camisa pesada, como a holandesa, mas a elasticidade do placar: derrota por 4 a 1!

O Ajax, contudo, também somou nos últimos anos algumas eliminações vexatórias: em 2017-18 caiu para o Nice, na pré-Champions, e um ano antes caiu para o Rostov – com direito a derrota por 4 a 1 no jogo de volta realizado na Rússia.

Embora há tempos não entrem na Champions League sonhando com o título, a verdade é que os Encarnados passaram um baita vexame em 2017-18: era favorito a avançar na segunda posição na chave que tinha , e CSKA de Moscou, entretanto não somou nenhum ponto e ficou na lanterna do grupo.

Manchester United

Em 2015-16, os Red Devils conseguiram a façanha de não avançar da fase de grupos em uma chave com , e CSKA.

O que aconteceu com o United em 15-16 a foi a realidade do Liverpool um ano antes, com os Reds caindo na fase de grupos, em uma chave que tinha o Real Madrid como favorito, mas também contavam com Basel e .

Nas oitavas de final em 2016-17, os Gunners foram humilhados pelo de Munique: duas goleadas por 5 a 1 e placar agregado em 10 a 2.

Além da virada sofrida contra a , em 2018, quando foi goleado pelos italianos e caiu nas quartas de final, em 2013 o Barça sofreu derrota por 7 a 0 no placar agregado contra o Bayern de Munique, nas semifinais – vitória por 4 a 0 na e 3 a 0 no Camp Nou.

Os Blues defendiam o título em 2013-14, mas caíram na fase de grupos – sendo que os adversários eram, além da , e Nordsjaelland.