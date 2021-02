Porto x Sporting: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (27), pela 21ª rodada do Campeonato Português; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Sporting visita o Porto na tarde deste sábado (27), às 17h30 (de Brasília), no estádio do Dragão, pela 23ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o jogo em tempo real clicando AQUI .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Porto x Sporting DATA Sábado, 27 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio José Alvalade - Lisboa, POR HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O Fox Sports é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (27), às 17h30 (de Brasília). Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na vice-liderança do Campeonato Português, com 44 pontos, o Porto entra em campo pensando apenas na vitória no estádio do Dragão.

A única ausência confirmada é Ivan Marcano, com uma ruptura no ligamento.

Já o Sporting, líder com 54 pontos, não poderá contar com Paulinho. Tiago Tomas, de apenas 18 anos, assume a posição.

Provável escalação do Sporting: Adan; Inacio, Coates, Feddal; Porro, Mario, Palhinha, Mendes; Goncalves, Tomas, Santos.

Provável escalação do Porto: Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Sanusi; Corona, Uribe, Oliveira, Diaz; Taremi, Marega.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORTING

JOGO CAMPEONATO DATA Sporting 2 x 0 P. Ferreira Campeonato Português 15 de fevereiro de 2021 Sporting 2 x 0 Portimonense Campeonato Português 20 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sporting x Santa Clara Campeonato Português 7 de março de 2021 13h (de Brasília) Tondela x Sporting Campeonato Português 14 de março de 2021 13h (de Brasília)

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Porto 2 x 1 Juventus Campeonato Português 17 de fevereiro de 2021 Marítimo 1 x 2 Porto Campeonato Português 22 de fevereiro de 2021

Próximas partidas