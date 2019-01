Porto se isola na liderança do Campeonato Português e iguala marca histórica do Benfica

Os Dragões chegaram a 18 triunfos consecutivos, considerando todas as competições disputadas

O FC Porto segue imparável no Campeonato Português. Nesta segunda-feira (07), os Dragões bateram o Nacional da Ilha da Madeira por 3 a 1 dentro de casa e chegaram a 42 pontos – seis de vantagem em relação ao Braga, segundo colocado.

Brahimi (2x) e Soares garantiram o triunfo do Porto (Róchez diminuiu para os visitantes), que igualou uma marca histórica do futebol português. Considerando todas as competições, já foram 18 vitórias consecutivas, algo atingido apelas pelo Benfica na temporada 2010-11.

A última derrota do Porto foi justamente para os arquirrivais de Lisboa, em outubro de 2018. No próximo sábado (12), os Dragões podem chegar à 19ª vitória seguida. O desafio, entretanto, será duro: clássico contra o Sporting, na capital portuguesa.

Final do Jogo / End of the match / Final del Partido



FC Porto 3-1 Nacional

32' Brahimi

38' Soares

40' Rochéz

57' Brahimi#FCPorto #FCPCDN pic.twitter.com/YHZx8GCF0I — FC Porto (@FCPorto) 7 de janeiro de 2019

Considerando apenas os jogos válidos pelos campeonatos nacionais, o Porto tem a segunda melhor sequência de triunfos, perdendo apenas para o Ajax – que soma 11 vitórias consecutivas na Eredivisie holandesa.