Porto x Liverpool: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), pela segunda rodada do grupo B da Champions League; veja como acompanhar na internet

O Liverpool enfrenta o Porto nesta terça-feira (28), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo B da Champions League. O duelo terá transmissão ao vivo na HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Quer ver as semifinais e a final da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Porto x Liverpool DATA Terça-feira, 28 de setembro de 2021 LOCAL Estádio do Dragão - Porto, Portugal HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Porto quer a vitória em casa / Foto: Getty Images

A HBO Max, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a segunda vitória na Champions League e o aproveitamento de 100% no grupo B, o Liverpool viaja até Portugal depois de empatar com Brentford na última rodada da Premier League.

Para o confronto no Estádio do Dragão, o técnico Klopp pode realizar algumas mudanças na equipe. Com o retorno de Roberto Firmino, Diogo Jota pode ser deslocado na ponta do ataque, enquanto James Milner e Curtis Jones vão lutar por uma vaga no meio-campo.

Já o Porto, que empatou sem gols com o Atlético de Madrid, busca a primeira vitória e os primeiros três pontos na UCL.

A equipe portuguesa deve fazer uma mudança defensiva após o cartão vermelho de Mbemba na primeira rodada.

Ivan Marcano e Fabio Cardoso poderiam, portanto, formar a dupla de zaga contra os Reds.

Provável escalação do Porto: Costa; Corona, Cardoso, Marcano, Wendell; Otavio, Oliveira, Grujic, Diaz; Taremi, Martinez.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Firmino, Minamino.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Norwich 0 x 3 Liverpool Copa da Liga Inglesa 21 de setembro de 2021 Brentford 3 x 3 Liverpool Premier League 25 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Manchester City Premier League 3 de outubro de 2021 12h30 (de Brasília) Watford x Liverpool Premier League 16 de outubro de 2021 8h30 (de Brasília)

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Porto 5 x 0 Moreirense Campeonato Português 19 de setembro de 2021 Gil Vicente 1 x 2 Porto Campeonato Português 24 de setembro de 2021

Próximas partidas