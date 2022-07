Porto estuda investida por Zaracho; Atlético-MG não deseja negociá-lo

Clube português acredita que os mineiros só aceitariam 20 milhões de euros pelo argentino, o que inviabilizaria a negociação

O Porto estuda a possibilidade de fazer uma investida na contratação de Matías Zaracho, meio-campista de 24 anos do Atlético-MG. Os lusitanos contam com o auxílio de dois agentes do país na busca pelo jogador argentino.

O Galo ainda não recebeu proposta pelo meio-campista, como soube a GOAL. O clube português, contudo, já liberou a dupla de intermediários para conversar com os mineiros. A diretoria atleticana não tem a intenção de negociar Zaracho no mercado da bola, sobretudo por ter apenas 50% dos direitos econômicos do atleta.

Nos bastidores do Estádio do Dragão, a ideia é que o Atlético-MG só aceita 20 milhões de euros (R$ 110,29 milhões na cotação atual) pela totalidade dos direitos econômicos do jogador, o que seria impossível para o Porto pagar. Na Cidade do Galo, porém, não se fala em valor, como soube a GOAL. Os mineiros não pretendem dar preço ao atleta, porque acreditam que o interessado é quem deve apresentar os números.

Matías Zaracho foi contratado por US$ 5,5 milhões (R$ 31 milhões à época) pelo Atlético-MG, em outubro de 2020. O meio-campista assinou contrato com os mineiros até outubro de 2025.

Nesta temporada, o argentino fez 21 partidas pelo Galo, com dois gols marcados e três assistências. No período, ele acumulou lesões e somou 1.487 minutos em campo.

A informação sobre o interesse português no atleta foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela GOAL.