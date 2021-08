Portimonense e Santos falham em data, e negócio de volante por empréstimo mela

Campeão brasileiro sub-20 pelo Atlético-MG, Iago Oliveira tinha acordo verbal com o Santos até julho de 2022 e seria avaliado por Fernando Diniz

O Santos havia acertado o empréstimo de Iago Oliveira, volante que foi campeão brasileiro sub-20 pelo Atlético-MG na temporada passada e pertence ao Portimonense, de Portugal, até julho de 2022. Contudo, como o acordo foi feito de forma verbal, era necessário que os lusitanos registrassem a negociação até a noite desta segunda-feira (30), data de fechamento da janela internacional de transferências no Brasil.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O negócio estava totalmente alinhavado, com o jogador se preparando para viajar ao país da América do Sul para realizar exames médicos e ser apresentado na Vila Belmiro. Contudo, com a falha de Portimonense e Santos, que não registraram o negócio até a noite passada, data do fim da janela internacional, ele não poderá se transferir.

O principal equívoco em relação às datas foi dos portugueses. Como a janela de contratação na Europa se encerra somente nesta terça-feira (31), o clube trabalhou com o mesmo prazo no futebol brasileiro não fez o registro necessário na Fifa. Há um sistema da entidade que exige lançamento por parte dos clubes e associações envolvidas. O Fifa Transfer Matching System (TMS) é uma plataforma online para as Associações de Membros da Fifa registrarem transferências de jogadores entre clubes.

Estava estabelecido no acordo que o Peixe poderia adquirir 50% dos direitos econômicos do meio-campista ao fim do contrato de cessão por empréstimo. Seria necessário o pagamento de 100 mil euros (R$ 611,7 mil na cotação atual) pelo negócio.

Iago atuaria entre os profissionais e o time sub-23 na Vila Belmiro. Ele seria analisado pelo técnico Fernando Diniz para integrar a equipe principal para o restante da atual temporada.

Revelado pelas divisões de base do Corinthians, ele passou pelo São Paulo e foi negociado com o Portimonense. Em 2020, reforçou as categorias inferiores do Atlético-MG por empréstimo e se sagrou campeão do Campeonato Brasileiro sub-20, marcando um dos gols na partida de ida da final, diante do Athletico-PR. O Galo não exerceu seu direito de compra do atleta, que voltou ao futebol português.