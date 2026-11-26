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O francês Lucas Chevalier, goleiro do Paris Saint-Germain, está pronto para deixar o clube na próxima janela de transferências de inverno, depois de não conseguir recuperar a vaga entre os titulares, já que o técnico Luis Enrique segue apostando no russo Matvey Safonov.

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Segundo o site "Foot Mercato", com base em informações do jornal "L'Équipe", Chevalier já não esconde das pessoas próximas o desejo de deixar o Paris em busca de uma oportunidade de jogar com regularidade, já que a permanência no banco de reservas passou a ameaçar sua carreira e seu futuro na seleção francesa.

O PSG contratou o goleiro francês no meio de 2025, junto ao Lille, por 40 milhões de euros, para substituir o italiano Gianluigi Donnarumma. A experiência, porém, não correu como o esperado, apesar do início promissor de Chevalier, que brilhou em sua primeira partida oficial, na Supercopa da Europa contra o Tottenham, ao ajudar o time a conquistar o título nos pênaltis.

Depois disso, no entanto, o rendimento do goleiro caiu, e ele cometeu alguns erros que prejudicaram sua imagem dentro do elenco. Também enfrentou polêmica fora de campo por causa de uma interação atribuída a ele com uma publicação ligada à extrema direita, antes de perder a titularidade entre novembro e dezembro de 2025.

Safonov, por outro lado, aproveitou a chance e apresentou atuações fortes, com destaque para o brilho na disputa de pênaltis contra o Flamengo. Assim, ganhou a confiança da comissão técnica e tomou de Chevalier a posição de goleiro titular.

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Os efeitos dessa queda não ficaram restritos às suas participações pelo Paris: o goleiro francês perdeu a chance de integrar a lista da seleção de seu país para a Copa do Mundo de 2026, depois que a comissão técnica preferiu Robin Risser. Em pouco tempo, ele se viu perdendo espaço tanto no clube quanto na seleção.

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Chevalier prefere jogar a continuar em Paris

No meio do ano passado, Chevalier fez questão de permanecer na capital francesa, na esperança de recuperar a titularidade, depois de ter o nome ligado a uma saída. Mas a insistência de Luis Enrique em Safonov o levou a repensar o futuro.

A reportagem do "L'Équipe" indicou que o goleiro está disposto a avaliar todas as opções, seja um empréstimo ou uma saída definitiva, desde que o novo passo lhe garanta a oportunidade de jogar com regularidade.

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No meio do ano passado, o Paris Saint-Germain esteve perto de contratar o goleiro japonês Zion Suzuki, mas o jogador acabou optando pelo Aston Villa. Isso permitiu a permanência de Chevalier, mas, ao mesmo tempo, revelou o desejo do clube de reforçar a posição.

Lesão de Neuer pode abrir uma porta na Alemanha

Entre as possibilidades que podem dar a Chevalier uma chance de transferência está a situação de Manuel Neuer no Bayern de Munique. O clube alemão anunciou, neste mês de novembro, que seu goleiro sofreu uma ruptura parcial em um dos tendões do pé direito, sem prazo definido para retorno, o que coloca o futuro da posição no time sob observação.

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Ainda assim, a ausência de Neuer não significa que haja negociações confirmadas entre o Bayern e Chevalier. Uma eventual movimentação do clube alemão continua sendo apenas uma possibilidade, ligada ao mercado de goleiros e às suas necessidades durante o inverno.

Por outro lado, o Paris Saint-Germain não permitirá a saída do goleiro antes de garantir um substituto adequado, já que o clube não quer deixar Safonov sem um concorrente capaz de ocupar o lugar de Chevalier. Isso faz com que o futuro do goleiro francês também dependa da capacidade da diretoria parisiense de encontrar um substituto do nível exigido.