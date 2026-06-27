“Porque você continua fazendo história”... Ronaldo recebe uma mensagem comovente

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, enviou uma mensagem emocionante ao astro da seleção portuguesa, por meio da conta oficial da FIFA, na qual expressou seu orgulho pelas conquistas contínuas dele na Copa do Mundo de 2026, além de agradecer aos torcedores portugueses que o apoiam em todas as suas etapas.

Na mensagem, Dolores disse: “Sinto muito orgulho, meu filho, porque você continua fazendo história. Quero agradecer a todos os torcedores que estão sempre ao seu lado. Você já deu muito ao mundo inteiro”.

E continuou, segundo noticiou o jornal português “A Bola” no sábado: “Um beijo para você, meu filho. Sua mãe está sempre aqui para você”.

E acrescentou: “Agradeço a todos pelo respeito que demonstram pelo meu filho. Um beijo a todos os torcedores de Portugal. O futebol continua unindo a todos, e força para Portugal”.

Essa mensagem foi publicada depois que Ronaldo marcou dois gols contra o Uzbequistão, elevando sua contagem para 11 gols na Copa do Mundo, superando o número lendário de Eusébio (9 gols em 1966) e tornando-se o maior artilheiro da história de Portugal na Copa do Mundo. além de se tornar o segundo jogador mais velho a marcar na história da competição.

Esse gesto da mãe de Ronaldo ocorre em um momento em que o astro português continua em busca de quebrar mais recordes, quando enfrentará a Colômbia na manhã de amanhã, domingo, para definir a liderança do Grupo 11 na edição que provavelmente será a última dele na Copa do Mundo.

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