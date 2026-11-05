Para o centro da defesa, o técnico da seleção alemã escolheu, como esperado, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (ambos do BVB) e Jonathan Tah (Bayern de Munique). Já a convocação de Malick Thiaw (Newcastle United), escolhido em vez de Bisseck, não era tão esperada. O jogador de 25 anos vive grande fase há meses, é titular dos nerazzurri e recentemente até marcou um golaço na Liga dos Campeões, enquanto Thiaw ficou no banco nas últimas partidas do Newcastle.

Ao falar sobre a escolha dos zagueiros durante uma entrevista de cerca de meia hora à DFB.TV, Klopp começou elogiando as atuações de Anton e Thiaw na segunda metade da longa pausa para jogos de seleções no início de outubro, contra a Sérvia (2 a 0) e a Grécia (0 a 0). A dupla disputou os 90 minutos de cada partida e, como Klopp fez questão de destacar, foi "incrivelmente bem" na ausência de Schlotterbeck, que havia deixado a seleção por lesão. Por isso, para o técnico de 59 anos, a convocação dos dois era "óbvia". Isso apesar de Bisseck ter sido um dos poucos destaques na derrota por 1 a 0 para a Grécia, que também marcou a estreia de Klopp em casa.

Klopp não se importa nem um pouco com o fato de Thiaw, diferentemente de Bisseck, não ser titular no Newcastle, que atravessa uma crise. "Acho que Malick ficou três jogos seguidos sem atuar pelo clube", disse ele, ressaltando: "Isso não tem tanta importância para mim." Klopp explicou que, por isso, mantém contato com o ex-jogador do Schalke e voltou a enfatizar: "Ele foi tão bem conosco que queremos contar com o garoto. E a convocação do Schlotti também era óbvia."

Klopp entende questionamentos sobre a ausência de Bisseck

Ainda assim, Klopp sabe que a ausência de Bisseck gera dúvidas. "Agora, naturalmente, vem a pergunta — e eu entendo — sobre por que Thiaw está no grupo mesmo sem jogar, enquanto Bisseck joga todas as partidas e ficou de fora", disse. "Isso faz parte das discussões que, em primeiro lugar, são legítimas e, em segundo, só acontecem quando há mais jogadores de qualidade do que podemos levar. Eu poderia citar mais alguns que estão indo muito bem. Mas, para nós, neste momento, esta é a espinha dorsal na qual vamos apostar."

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Logo no início da entrevista, Klopp já havia explicado que as portas não estão fechadas para os jogadores que ficaram de fora. Além de Bisseck, Karim Adeyemi (Barcelona) e Nick Woltemade (Juventus de Turim) também estão ausentes, para certa surpresa. "Entre esta convocação e a próxima, porém, haverá três ou quatro meses, e todos terão a oportunidade de voltar a mostrar seu valor", acrescentou Klopp ao tratar dos zagueiros. "Isso não está definido para os próximos 20 anos, mas para estes jogos, com base no que vivemos e construímos juntos na primeira concentração. É assim que vamos seguir em frente."

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Klopp esquece Tah, elogia o Bayern de Munique e aprova o rodízio

Questionado sobre por que não havia mencionado Tah em sua explicação, Klopp admitiu: "O Jona já está no grupo. Por isso, acabei esquecendo de mencioná-lo." O jogador de 30 anos também já não é titular absoluto do Bayern de Munique e, até agora, precisou ceder lugar a Min-Jae Kim em jogos importantes, com exceção da partida contra o Atlético de Madrid. Dayot Upamecano, por outro lado, é intocável.

Segundo Klopp, porém, o rodízio no clube mais vezes campeão da Alemanha faz sentido "nesta fase incrivelmente difícil". "Eles fazem isso de maneira muito inteligente", acrescentou o ex-técnico do BVB e do Liverpool, antes de elogiar a atuação mais recente do time de Munique na Liga dos Campeões. "Eles fizeram um jogo incrível em Madri. Nem sei quantos jogadores de defesa estavam em campo no fim. Mas ainda eram perigosos no ataque. Foi uma atuação realmente impressionante. Não se ganha do Atlético assim tão facilmente."

Ao falar de Tah, ele citou outros dois jogadores do Bayern convocados para a seleção como comparação. "Lá (em Madri; nota da redação), o Tom (Bischof; nota da redação), entre outros, fez uma grande partida, e o Aleksandar Pavlovic foi poupado. Tah é um zagueiro de alto nível e, por isso, embora tenha participado do rodízio, não pensamos em deixá-lo em casa."

Klopp, por sua vez, não revelou quais dos quatro candidatos ocuparão as duas vagas. Schlotterbeck e Tah eram considerados a dupla titular mais recentemente. A seleção alemã enfrentará primeiro a Sérvia (13 de novembro) e, depois, a Holanda (16 de novembro) no encerramento da fase de grupos da Liga das Nações.

Quem mais foi convocado? Confira o elenco de Jürgen Klopp