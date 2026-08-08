Ao que tudo indica, nada mais impede o desejo de transferência de Noah Atubolu no Freiburg. Segundo informações do kicker , o goleiro tem propostas de Olympique de Marseille, Napoli e AFC Bournemouth. Para facilitar a saída do arqueiro e evitar um papel de reserva na arquibancada, o clube da Bundesliga estaria disposto a ceder no pacote de transferência em negociação. Em vez dos 20 milhões de euros inicialmente ventilados, o clube agora pede 15 milhões de euros pela cria da base.

O próprio goleiro também estaria adotando um tom mais comedido: se há alguns meses Atubolu ainda deixava clara uma tendência pela Premier League, após uma certa frustração nas negociações agora ele também passa a considerar uma ida para a Serie A italiana. Segundo Bild e Gazzetta dello Sport, seu estafe já viajou a Nápoles durante a semana para negociações.

No Napoli, assim como no Olympique de Marseille, Atubolu teria a chance de ser titular. A situação no sul da Itália, porém, parece complexa, já que os Azzurri recentemente contrataram Vanja Milinkovic-Savic em definitivo.

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Para onde vai Noah Atubolu, do Freiburg?

O jogador de 29 anos atuou lá no ano passado por empréstimo do Torino, pelo qual já havia sido paga uma taxa de 15 milhões de euros, antes de agora entrar em vigor uma obrigação de compra no valor de seis milhões de euros.

Também há relatos de interesse da Juventus. Nos Bianconeri, o nascido em Freiburg teria de encarar a concorrência de Michele Di Gregorio. No clube da Premier League AFC Bournemouth, treinado por Marco Rose, o aguardaria uma disputa pela vaga no gol com o titular da última temporada, Djordje Petrovic.

Já se sabe há mais tempo que o até aqui goleiro titular quer deixar o Sport-Club um ano antes do fim de seu contrato. O Freiburg contratou Mio Backhaus, de 22 anos, como sucessor designado.