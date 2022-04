Por Vitor Roque, Athletico empresta Zé Ivaldo e Jajá em negócio com o Cruzeiro

O Athletico-PR pagou a multa rescisória nacional de Vitor Roque ao Cruzeiro, avaliada em R$ 24 milhões. Além do valor, os paranaenses liberaram o zagueiro Zé Ivaldo e o atacante Jajá ao clube por empréstimo. Ambos assinarão na Toca da Raposa II até o fim desta temporada, conforme apurado pela GOAL.

Os dois nomes passaram pelo crivo do departamento de futebol cruzeirense, inclusive pelo técnico Paulo Pezzolano. O uruguaio aprova a chegada dos atletas ao seu elenco.

A cessão da dupla por empréstimo foi uma decisão do presidente Mario Celso Petraglia. Ele tem o intuito de manter boa relação com a administração de Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro. A negociação foi finalizada nesta segunda-feira (11) e contou com a participação do ex-jogador que está á frente do futebol cruzeirense.

Mais artigos abaixo

O Athletico-PR aguarda a documentação de Vitor Roque para que ele seja registrado na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e tenha condições de atuar na equipe. O atacante de 17 anos assinará por cinco temporadas na Arena da Baixada e terá multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 255,49 milhões) para o exterior.

Gustavo Oliveira/Athletico-PR

Zé Ivaldo era considerado titular do Athletico-PR na temporada passada. O defensor de 25 anos somou 50 partidas, com três gols marcados. Ele formava a defesa ao lado de Thiago Heleno. Nesta temporada, o jogador esteve em campo por cinco compromissos.

O atacante Jajá, de 20 anos, também está acertado com os mineiros. O jogador atua pelos lados do campo e defendeu o CRB por empréstimo na temporada passada. Ele fez 28 jogos, com três gols e três assistências, pela equipe. Neste ano, voltou ao CT do Caju, mas não entrou em campo ainda.