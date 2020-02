Por vaga na Champions, Mourinho "comemora" punição do Manchester City

Técnico do Tottenham acredita que muitas equipes vão ficar de olho na vaga da Liga dos Campeões

A Uefa comunicou, na última sexta-feira (14), o banimento do das próximas duas edições da Liga do Campeões. Atual segundo colocado do Campeonato Inglês, o clube está na zona de classificação para a próxima edição UCL. No entanto, com a decisão da Uefa, a tendência é que o quinto colocado da Premier League passe a fazer parte do grupo de classificados - posição ocupada hoje pelo .

Quer ver jogos da Premier League ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Logo após o anúncio da decisão do Organismo de Controle Financeiro (CFCB) da entidade, o mundo do futebol reagiu a notícia, inclusive José Mourinho, técnico dos Spurs.

Mais artigos abaixo

Mais times

"Não é apenas para nós. Uma janela se abre para muitas equipes. O que parecia longe, agora o quinto lugar não está longe. , , , ... todos sentirão que têm a chance", disse Mourinho à BBC Sport.

Com a vitória sobre o por 3 a 2 neste domingo (16), o Tottenham se manteve na quinta posição da Premier League, com 40 pontos. Apenas um ponto a mais que o Sheffield United, com 39. Confira a tabela do Campeonato Inglês!