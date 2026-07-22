O campeonato saudita recusou a contratação de um jogador da seleção de Marrocos durante a atual janela de transferências de verão, por um motivo estranho.

Relatos da imprensa haviam confirmado que o clube catari Al-Shamal conseguiu contratar o marroquino Mohamed Rabie Hrimat, médio do Forças Armadas Reais, durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que Hrimat esteve perto de se transferir para o campeonato saudita, mais precisamente para o clube Al-Ettifaq, mas um motivo estranho impediu a concretização do negócio.

O jornal esclareceu que foi a comissão de recrutamento da liga saudita quem conduziu o negócio, depois de ter insistido em avaliar o jogador em apenas 1,5 milhão de dólares.

Devido a essa avaliação, o Al-Ettifaq falhou na contratação do jogador de 32 anos, que se transferiu para o Al-Shamal catari por cerca de 2,5 milhões de dólares.

Vários clubes tinham manifestado as suas queixas quanto à interferência da comissão de recrutamento na avaliação dos preços dos jogadores, algo que travou vários negócios no período recente.

Hrimat foi um dos principais jogadores da seleção de Marrocos na Taça Árabe 2025, disputada no Catar e conquistada por Marrocos, tendo mesmo recebido o prémio de melhor jogador da competição.