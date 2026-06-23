Por uma quantia inacreditável!... O Real Madrid arranca a “joia da Suécia” dos grandes clubes da Europa

O Real Madrid encerrou a acirrada disputa europeia pela contratação da promissora atacante sueca Felicia Schröder, de 19 anos, jogadora do Häcken, após elevar sua oferta para 1,5 milhão de euros, superando a proposta do Chelsea de 1,4 milhão de euros, em uma transação considerada a mais cara da história do futebol feminino.

O jornal espanhol “As” informou que a negociação está praticamente concluída, restando apenas o anúncio oficial, enquanto fontes suecas confirmaram que o acordo já foi fechado, em uma grande vitória para o clube real, que superou os principais clubes europeus que se interessaram pela jogadora durante a atual janela de transferências de verão.

Um talento excepcional

Schröder, nascida em Björkö em 2007, é considerada um dos maiores talentos do futebol feminino mundial, tendo demonstrado sua capacidade de competir nos mais altos níveis com estatísticas impressionantes, apesar da pouca idade.

Schröder ingressou no Häcken em 2023, na equipe de base, mas disputou sua primeira partida na Primeira Divisão da Suécia com apenas 16 anos e marcou um gol logo em sua estreia, tornando-se a jogadora mais jovem da história do campeonato a alcançar essa marca.

Evolução meteórica

A atacante sueca continuou sua evolução meteórica: marcou 3 gols e deu uma assistência em 15 partidas em 2023, depois marcou 12 gols e deu uma assistência em 24 partidas em 2024, antes de seu talento explodir com força total em 2025, quando marcou 30 gols em 26 partidas no campeonato, além de 18 gols em 15 partidas na Copa ao longo de três temporadas.

No cenário europeu, ela disputou 23 partidas, nas quais marcou 3 gols em 14 jogos da Liga dos Campeões e 8 gols em 6 partidas da Liga Europa, conquistando o título e a Chuteira de Ouro — uma conquista notável para uma jovem que ainda não havia completado 19 anos.

Trajetória internacional promissora

A Suécia a convocou para todas as categorias de base, onde marcou dois gols em 7 partidas pela seleção sub-17 e 6 gols em 6 partidas pela sub-19, antes de disputar 11 partidas pela seleção principal e dar duas assistências decisivas, em uma trajetória internacional promissora que confirma seu talento excepcional.

Parceria ofensiva com Caicedo

O Real Madrid precisa elevar seu ataque feminino a um novo patamar, e Schröder, que se destaca por seu grande faro de gol e excelentes movimentos dentro da área, é a escolha ideal para formar uma forte parceria ofensiva com a colombiana Linda Caicedo nos próximos anos, em uma transação considerada a mais importante da história da divisão feminina do clube real.