O clube espanhol Barcelona anunciou oficialmente, nesta segunda-feira, a conclusão da contratação do talentoso ponta-esquerda Johnny Hernández Jones, formado na base do Tenerife, que vestirá a camisa do “Blugrana” em uma negociação que reflete o retorno do clube catalão à busca por talentos das Ilhas Canárias.

O jornal espanhol “Marca” destacou que as negociações entre os dois clubes avançaram rapidamente nos últimos dias, graças à excelente relação entre Raiko Garcia, o maior acionista do clube das Ilhas Canárias, e Juan Laporta, presidente do Barcelona, que teve um papel decisivo na concretização da transação.

O clube catalão pagará um valor fixo de 500 mil euros pelo jogador, enquanto o Tenerife ficará com 25% de qualquer futura venda, conforme informou o jornal local “Cobi Tenerife”.

O jornal acrescentou que o contrato também inclui diversos bônus vinculados ao desempenho, que podem aumentar o valor final da transação, dentro de uma fórmula contratual que incentiva o jogador a dar o melhor de si.

Espera-se que a excelente relação entre as diretorias dos dois clubes abra um canal de comunicação bidirecional neste verão, especialmente com o retorno do Espanyol à Segunda Divisão e sua busca por jogadores confiáveis para o projeto do técnico Álvaro Serviera, o que pode abrir as portas para o empréstimo de alguns talentos da academia “La Masia” ao estádio Heliodoro Rodríguez López, a fim de que adquiram experiência.

Essa iniciativa revive a receita histórica de sucesso do Barcelona com os talentos das Ilhas Canárias, já que Pedro Rodríguez Ledesma fez parte do lendário time de Pep Guardiola que conquistou seis títulos, enquanto Pedri González, vindo do arquipélago, tornou-se a verdadeira estrela do meio-campo do “Barça” nos últimos anos.

A temporada atual testemunhou um rápido avanço do jogador de 17 anos; em apenas dois meses, ele passou da equipe juvenil para o Tenerife “B”, da Segunda Divisão espanhola, no início de abril, e chegou a ser titular da equipe principal na final da Primeira Divisão, sob o comando de Servira.

O estilo de Hernández se encaixa perfeitamente na filosofia do Barcelona: ele é um ala esquerdo letal quando penetra pelo meio para o lado direito, destaca-se pela habilidade excepcional em driblar os zagueiros, pela grande agilidade na corrida e pela precisão de chute superior à sua idade, o que o torna uma adição promissora para o projeto futuro do clube catalão.