Por uma pechincha... O Real Madrid se desfaz de seu zagueiro

O renomado jornalista italiano Fabrizio Romano revelou que o Real Betis chegou a um acordo com o Real Madrid para contratar o lateral-esquerdo Fran García durante a atual janela de transferências de verão.

Romano explicou, em um tuíte publicado em sua conta na plataforma X, que o valor da transação é de 4 milhões de euros, enquanto o Real Madrid ficará com 50% do valor de qualquer futura transferência do jogador, conforme previsto nos termos do acordo entre os dois clubes.

Ele acrescentou que os exames médicos do jogador já foram agendados, e que Fran García deve chegar à cidade de Sevilha nas próximas horas, a fim de formalizar sua transferência para o Real Betis.

Romano destacou que a saída de García confirma os contornos do plano do técnico português José Mourinho para a nova temporada no Real Madrid, já que ele contará com Marc Cucurella, recém-chegado do Chelsea, como opção titular na lateral esquerda, com Álvaro Carreras como seu substituto, enquanto se aguarda a recuperação de Ferland Mendy da lesão.

Espera-se que o Real Betis anuncie oficialmente a contratação assim que o jogador passar pelo exame médico e concluir os trâmites finais.

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