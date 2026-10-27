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Harry Kane foi oficialmente coroado o melhor jogador do mundo, mas o atacante do Bayern de Munique conquistou a Bola de Ouro por uma margem mínima. Novas revelações de Vincent Garcia, dirigente da French Football, indicam que o capitão da Inglaterra esteve atrás de seus rivais durante uma parte significativa do período de votação.

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Arrancada na reta final garante vitória histórica

Kane conquistou o principal prêmio individual do futebol em uma cerimônia de gala em Londres, encerrando um jejum de 25 anos da Inglaterra sem um vencedor da Bola de Ouro no futebol masculino. O artilheiro do Bayern de Munique superou Kylian Mbappe e Lamine Yamal após a temporada de sua carreira em que mais marcou gols. Nos bastidores, porém, a conquista foi marcada por muita tensão.

Embora Kane, Mbappe e Yamal fossem apontados como os principais candidatos, um erro administrativo constrangedor causou uma breve confusão quando os três apareceram prematuramente como vencedores no site oficial, horas antes do evento. No fim, Kane recebeu o prêmio oficial e repetiu o feito de Michael Owen em 2001.

Mbappe teve de se contentar com o segundo lugar, sua melhor colocação na carreira. O atacante do Real Madrid liderou as listas de artilheiros da La Liga, da Champions League e da Copa do Mundo, mas ainda não tem uma Bola de Ouro em seu currículo repleto de conquistas.

Editor da France Football explica votação apertada

A disputa pelo prêmio deste ano foi excepcionalmente acirrada. Vincent Garcia, editor da France Football, revelou detalhes do processo de votação e confirmou que o atacante do Bayern de Munique não liderou a corrida durante boa parte do período de votação.

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“Eu acompanhava os resultados em tempo real durante o mês da votação”, disse Garcia ao L'Equipe. “Kylian Mbappe liderou a disputa por muito tempo, mas Harry Kane voltou a brigar pelo prêmio e, no fim, a decisão foi por uma diferença muito, muito pequena de pontos.”

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Kane relembra trajetória difícil até o topo

Ao receber o prêmio, o ex-capitão do Tottenham relembrou seu caminho pouco convencional até se destacar no futebol mundial. Diferentemente de muitos jovens talentos da atualidade, o jogador de 33 anos precisou passar pelas divisões inferiores antes de se firmar na elite.

“O que importa é a trajetória”, disse Kane. “Para qualquer menino ou menina que queira realizar seu sonho, tudo é possível. Espero que minha trajetória sirva de inspiração. Ela não foi simples, eu não cheguei direto ao topo. Passei por muitos empréstimos e tive de lutar para chegar aonde estou agora. Espero que isso inspire vocês, e muito obrigado.”

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Em outra premiação, Yamal conquistou o Troféu Kopa pelo terceiro ano consecutivo, consolidando sua condição de principal jovem talento do futebol mundial. Ainda assim, o ponta do Barcelona, com humildade, direcionou os elogios a outro jogador formado em La Masia.

“Eu gostaria que tivesse sido [meu companheiro de equipe Pau] Cubarsi”, admitiu Yamal em seu breve discurso. “Esse prêmio deveria ter sido dele. Ele merece.”

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Os melhores do mundo voltam aos compromissos pelos clubes

Com os prêmios individuais definidos, as atenções voltam às ambições nas competições nacionais e europeias. Kane tentará justificar sua nova condição de melhor jogador do mundo levando o Bayern de Munique aos títulos da Bundesliga e da Champions League.

Enquanto isso, Mbappe buscará reagir à derrota por margem estreita e levar o Real Madrid a novas conquistas, na tentativa de finalmente ganhar a Bola de Ouro no ano que vem. Yamal e Cubarsi continuarão sua rápida evolução no Barcelona, com a esperança de transformar seus prêmios individuais na categoria de jovens em grandes títulos coletivos.