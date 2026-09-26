A Federação da Copa do Golfo de Futebol rejeitou o protesto apresentado pela seleção do Bahrein contra a seleção do Catar, após a partida entre ambas, na última quinta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos do torneio "Golfo 27", que terminou com a vitória do Catar por 2 a 0.

Os canais cataris "Al Kass" haviam confirmado que a seleção do Bahrein protestou contra a participação de Assim Madibo, jogador do Catar, na partida, alegando sua suspensão por 5 partidas na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

Os canais emiratenses "Abu Dhabi Sports" afirmaram que a Federação do Golfo rejeitou o protesto apresentado pela seleção do Bahrein, mas a surpresa é que isso não se deu por causa da legalidade da participação de Madibo na partida.

Segundo revelaram os canais emiratenses, o pedido foi rejeitado por não ter sido apresentado dentro do prazo legal determinado de duas horas a partir do apito final da partida, conforme o artigo (19/1) do regulamento disciplinar.

A Federação Internacional de Futebol, a "Fifa", havia suspendido Madibo por 5 partidas, após a expulsão que sofreu por sua entrada violenta em Ismaël Koné, jogador da seleção do Canadá, na segunda rodada da fase de grupos do Mundial.

O Catar disputou apenas uma partida após o confronto com o Canadá, contra a Bósnia e Herzegovina, na terceira rodada da fase de grupos do Mundial, antes de deixar o torneio, sem disputar qualquer outra partida antes do torneio do Golfo.

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Reportagens da imprensa confirmaram que a Federação Catari de Futebol consultou sua congênere internacional sobre a situação de Madibo quanto à participação no torneio antes de seu início, com a "Fifa" confirmando seu direito e a inexistência de qualquer impedimento a isso.

A Federação Catari apresentou suas comunicações com a Fifa à sua congênere do Golfo, que reconheceu o direito de Madibo de participar do torneio e lhe concedeu a aprovação oficial para tal.