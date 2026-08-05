O Barcelona não pretende entrar na disputa pela contratação de um novo meio-campista durante a atual janela de transferências de verão, diante da convicção da comissão técnica e da direção esportiva de que as opções do time neste setor estão completas.

Segundo o jornal "Marca", da Espanha, o técnico Hansi Flick e o diretor esportivo Deco não veem qualquer necessidade de fechar uma nova contratação para o meio-campo, pois acreditam que o time possui mais do que jogadores suficientes para cobrir as três posições nesse setor.

Foi isso que os levou a aconselhar Marc Casadó a procurar um novo clube durante o verão, com fortes indícios de que ele deixará a equipe antes do início da nova temporada.

Leia também

Grande reviravolta: dirigentes da Fifa pedem a renúncia de Infantino

O apoio árabe e africano reforça as esperanças de Infantino diante da campanha europeia

Apesar de a lesão de Frenkie de Jong ter levantado alguns questionamentos sobre a possibilidade de reforçar o meio-campo, essas dúvidas concentram-se mais nos meios de comunicação e entre os torcedores do que dentro da direção esportiva do clube.

Com o aumento das especulações sobre a possibilidade de o Barcelona entrar no mercado de transferências em busca de um meio-campista, surgiu o nome de Rodri, capitão da seleção espanhola, que apresentou atuações de destaque na última Copa do Mundo.

Mas, além de o Barça estar satisfeito com seus meio-campistas, o valor financeiro da negociação, que pode chegar a cerca de 70 milhões de euros, afasta o clube catalão da disputa, somado à crença dos dirigentes do Barcelona de que o destino mais provável do jogador seria o Real Madrid.

A direção do Barcelona entende que contratar um jogador por um valor próximo a 70 milhões de euros apenas para compensar a ausência de De Jong durante o período de sua lesão não é uma opção lógica, especialmente diante da existência de outras prioridades no mercado de transferências, encabeçadas pelo reforço do setor ofensivo e, em menor grau, da defesa, segundo a "Marca".