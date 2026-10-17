O Real Madrid segue colecionando vitórias apesar dos problemas que enfrenta no estilo de jogo e da queda na capacidade de resolver as partidas com facilidade, apoiado em um espírito de luta que lhe deu condições de se recuperar de situações difíceis. A mais recente foi a reação diante da Roma, quando virou uma desvantagem de 3 a 1 em uma preciosa vitória por 4 a 3 em apenas 8 minutos.

O jornal espanhol "Marca" revelou que o espírito de luta se tornou um dos pontos mais fortes da equipe de José Mourinho, depois de seu impacto ter aparecido em 6 das 10 partidas disputadas pelo time nesta temporada, seja com uma virada nos minutos finais, seja seguindo na briga apesar das condições adversas.

Após a reação diante da Roma, Federico Valverde declarou: "Com espírito de luta, começamos a conquistar o que buscamos. Estou orgulhoso de que a equipe tenha esse espírito de luta". Já Mourinho atribuiu a reação à "coragem dos jogadores".

6 partidas revelam a outra face do Real Madrid

A partida contra a Roma não foi um caso isolado, já que o Real Madrid mostrou capacidade de lutar até os últimos instantes em vários confrontos nesta temporada.

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A equipe conquistou uma vitória nos acréscimos diante do Espanyol, com gol aos 90 minutos, e repetiu o roteiro contra o Elche. Também demonstrou determinação nos jogos contra o Real Betis e o Atlético de Madrid, apesar de não ter conseguido o resultado que buscava em nenhum dos dois.

Diante do Real Betis, Kylian Mbappé perdeu um pênalti que daria à equipe a chance do empate, enquanto o Real Madrid se recusou a desistir no dérbi contra o Atlético de Madrid, mesmo em desvantagem numérica, perdendo por 2 a 1 com gol de Antonio Rüdiger aos 89 minutos.

No confronto com o Villarreal, a equipe não conseguiu marcar outro gol depois da expulsão de Vinícius Júnior, mas manteve a vantagem de 1 a 0 por mais de 20 minutos, confirmando sua capacidade de resistir sob pressão.

Já contra a Roma, a reação foi ainda mais evidente, depois que o Real Madrid transformou uma desvantagem de dois gols em uma vitória preciosa, em uma cena que refletiu a determinação dos jogadores em seguir lutando até o fim.

Espi, destaque do Real Madrid, afirmou: "Não queríamos desistir, estávamos determinados a ganhar a partida".

8 vitórias dão a Mourinho um argumento de defesa em meio às críticas

Apesar das críticas relacionadas ao desempenho da equipe e do barulho em torno dela dentro e fora de campo, o Real Madrid somou 8 vitórias e 2 derrotas nas primeiras 10 partidas, um retrospecto que oferece ao time um lado positivo em meio aos comentários sobre seus problemas técnicos.

No Campeonato Espanhol, o Real Madrid enfrenta uma pressão crescente por causa do forte início do Barcelona, que colocou os homens de Mourinho diante de um desafio precoce na disputa pelo título. Já na Liga dos Campeões, a equipe ocupa uma posição entre as oito primeiras, com 100% de aproveitamento.

Jude Bellingham procurou destacar os resultados em vez de focar nas críticas que envolvem o time, ao dizer: "Às vezes há partidas um pouco mais difíceis, mas vencemos a maioria delas".