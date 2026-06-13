"Por trás das portas fechadas": revelada a grande surpresa entre Ancelotti e Neymar

Em uma decisão que pôs fim a uma polêmica que se arrastou por semanas, fontes próximas à seleção brasileira revelaram que uma ligação telefônica decisiva entre o técnico Carlo Ancelotti e o ex-jogador do Barcelona Neymar da Silva foi o motivo direto por trás da inclusão do jogador na lista final da Seleção para a Copa do Mundo de 2026, mas com um papel bem definido: jogador reserva que não participará da fase de grupos, em uma jogada descrita como “inteligência futebolística” do técnico italiano.

O jornal espanhol “AS” publicou, com base no que descreveu como fontes bem informadas, que a conversa franca e transparente entre as duas partes ocorreu poucos dias antes do anúncio da seleção brasileira de sua lista final composta por 26 jogadores; onde Ancelotti foi claro e direto ao definir o papel limitado que Neymar desempenharia na seleção, algo que o jogador aceitou desde o primeiro dia do treinamento.

O ex-técnico do Real Madrid estava ciente da magnitude das pressões em torno de sua decisão, que não eram apenas esportivas, mas também sociais e políticas, em um país com 213 milhões de habitantes que comemoraram a convocação de Neymar como se fosse um feriado nacional, embora suas últimas atuações tenham indicado que ele está longe de sua melhor forma física.

A seleção brasileira, pentacampeã mundial, disputará sua primeira partida hoje, sábado, contra o Marrocos, sem Neymar no time titular e sem qualquer chance de sua participação na fase de grupos, em um plano cuidadosamente elaborado por Ancelotti, que em declarações anteriores apontou a condição física do atacante como o principal motivo, apesar de sua necessidade urgente de tê-lo no elenco.

Neymar não é mais o jogador indispensável da Seleção, mas se tornou um mentor para os jovens jogadores, demonstrando um comportamento exemplar na orientação da nova geração, enquanto Vinícius Júnior e Raphinha assumiram a liderança do ataque brasileiro, em uma mudança que fontes descreveram como “digna de espera”.

Neymar havia sofrido uma lesão em sua última partida pelo Santos, lesão que seria suficiente para excluir qualquer outro jogador da lista, mas Ancelotti decidiu mantê-lo por motivos que vão além do aspecto técnico, aproveitando sua experiência e influência moral sobre o grupo.

Não se pode ignorar o aspecto econômico dessa decisão, já que relatos indicam que alguns contratos de publicidade e patrocínio ligados à seleção brasileira geram receitas muito maiores com a presença de Neymar na lista, mesmo que ele fique no banco de reservas, em comparação com sua ausência total do torneio, o que tem um grande impacto financeiro sobre a Confederação Brasileira de Futebol e os patrocinadores.