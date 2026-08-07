Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Por teimosia de seu clube: astro do Marrocos se afasta de La Liga

Mercado da bola
S. Amrabat
Sturm Graz x Fenerbahçe
Sturm Graz
Fenerbahçe
Champions League Qualification
Bétis x Bournemouth
Bétis
Bournemouth
Amistosos de clubes
Marrocos
Áustria
Turquia
Espanha
England

O clube turco recusa reduzir suas exigências

Um clube espanhol recuou da ideia de contratar o internacional marroquino Sofyan Amrabat, depois que as negociações esbarraram mais uma vez nas exigências financeiras do Fenerbahçe, da Turquia.

De acordo com o jornal"El Botola", de Marrocos, o veterano técnico do Real Betis, Manuel Pellegrini, pediu à diretoria do clube que tentasse novamente a contratação do meio-campista marroquino, diante de seu desejo de contar com ele durante a atual janela de transferências de verão.

Leia também

Número 3: quem é o homem oculto da Fifa que abalou o trono de Infantino?

Cobranças no parlamento espanhol para excluir Marrocos da organização da Copa do Mundo de 2030

Mas a diretoria do Fenerbahçe manteve-se firme na obtenção de 15 milhões de euros pela dispensa dos serviços de Amrabat, valor considerado alto pelos dirigentes do Real Betis, levando o clube espanhol a tomar a decisão de recuar do negócio mais uma vez.

Champions League Qualification
Sturm Graz crest
Sturm Graz
SGR
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB

As elevadas exigências financeiras do clube turco levaram as negociações de volta à estaca zero, tornando a transferência de Amrabat para o clube andaluz emperrada no momento atual, à espera dos desdobramentos que os próximos dias possam trazer.

Relatos anteriores da imprensa haviam mencionado que a Federação Saudita apresentou uma proposta para contratar Amrabat, diante da necessidade urgente de reforçar o meio de campo, após a saída do brasileiro Fabinho, cujo contrato com o clube se encerrou e cuja renovação foi recusada pela diretoria.

A proposta da Federação ao Fenerbahçe foi de 12 milhões de euros, segundo o jornalista turco Ekrem Konur, além de um atraente pacote financeiro para o jogador marroquino.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google