Um clube espanhol recuou da ideia de contratar o internacional marroquino Sofyan Amrabat, depois que as negociações esbarraram mais uma vez nas exigências financeiras do Fenerbahçe, da Turquia.

De acordo com o jornal"El Botola", de Marrocos, o veterano técnico do Real Betis, Manuel Pellegrini, pediu à diretoria do clube que tentasse novamente a contratação do meio-campista marroquino, diante de seu desejo de contar com ele durante a atual janela de transferências de verão.

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Mas a diretoria do Fenerbahçe manteve-se firme na obtenção de 15 milhões de euros pela dispensa dos serviços de Amrabat, valor considerado alto pelos dirigentes do Real Betis, levando o clube espanhol a tomar a decisão de recuar do negócio mais uma vez.

As elevadas exigências financeiras do clube turco levaram as negociações de volta à estaca zero, tornando a transferência de Amrabat para o clube andaluz emperrada no momento atual, à espera dos desdobramentos que os próximos dias possam trazer.

Relatos anteriores da imprensa haviam mencionado que a Federação Saudita apresentou uma proposta para contratar Amrabat, diante da necessidade urgente de reforçar o meio de campo, após a saída do brasileiro Fabinho, cujo contrato com o clube se encerrou e cuja renovação foi recusada pela diretoria.

A proposta da Federação ao Fenerbahçe foi de 12 milhões de euros, segundo o jornalista turco Ekrem Konur, além de um atraente pacote financeiro para o jogador marroquino.