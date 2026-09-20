Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain e diretor da rede de canais "beIN Sports", está sendo alvo de uma investigação judicial por parte das autoridades francesas por suspeita de conflito de interesses, segundo anúncio feito pelo Ministério Público de Paris neste domingo.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", a investigação judicial se concentra na intervenção de Al-Khelaifi na distribuição dos direitos de transmissão televisiva do Campeonato Francês durante o verão de 2024, o que levou a associação anticorrupção "Anticor" a apresentar uma denúncia formal.

Essa denúncia motivou a abertura de uma investigação oficial no mês de abril passado, atribuída à brigada financeira de combate à corrupção, fato revelado pelo jornal francês "L'Équipe".

O jornal afirmou que Al-Khelaifi interveio no mês de julho de 2024 para fechar um acordo de transmissão das partidas do Campeonato Francês de forma conjunta entre a plataforma britânica "DAZN" e a rede "beIN Sports", em que a primeira plataforma pagou 400 milhões de euros pela transmissão de 8 partidas, enquanto a segunda parte pagou 100 milhões de euros adicionais por uma única partida.

O círculo próximo a Al-Khelaifi esclareceu que o presidente do Paris Saint-Germain apresentou essa proposta a pedido de vários presidentes de clubes que temiam não chegar a um acordo financeiro satisfatório.

A plataforma "DAZN" encerrou sua participação nesse contrato após se retirar dele por não alcançar os lucros esperados, o que obrigou a liga do Campeonato Francês a lançar seu próprio canal de televisão para transmitir as partidas do torneio.

A associação "Anticor" considerou que a intervenção de Al-Khelaifi tinha como objetivo "influenciar a decisão do conselho de administração da liga em favor da empresa que ele preside", especificamente a rede "beIN Sports".

Nicolas de Tavernost, que ocupava na época o cargo de presidente do canal "Ligue+", criado pela liga do Campeonato Francês para transmitir o torneio, denunciou uma suspeita de conflito de interesses semelhante no último inverno.

Tavernost havia praticamente concluído um acordo com a Federação Internacional de Futebol "Fifa" para transmitir todas as partidas da Copa do Mundo nos Estados Unidos da América, e informou disso os presidentes dos clubes, entre eles Al-Khelaifi.



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