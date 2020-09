Por sequência, Vinícius Jr. precisa oferecer mais ao Real Madrid - e até ele sabe disso

Atacante brasileiro prefere jogar pela ponta esquerda, uma das posições com mais concorrência no elenco de Zidane

Vinícius Júnior coleciona algumas boas atuações pelo , mas nunca consegue emplacar uma sequência como titular para se firmar como um jogador importante para o time. E a chance de atuar consecutivamente como titular vai ficando cada vez menor com o retorno de Marco Asensio e a recuperação de Eden Hazard.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Tanto o espanhol quanto o belga são atuam, preferencialmente, pelo lado esquerdo do ataque, justamente a posição onde o brasileiro se sente mais a vontade para jogar. Pelo lado direito, a concorrência é um pouco menor, principalmente após a saída de Gareth Bale, mas Vinícius não se sai bem quando atua nesta posição.

Mais times

Zidane já fez alguns testes com o brasileiro na direita, mas o próprio atacante reconhece que precisa melhorar para poder render mais nesta posição. "Tenho que melhorar um pouco pela direita. Nunca havia jogado pela direita e aqui tenho que fazer isso as vezes. Tudo é mais fácil na esquerda, sei o que fazer e na direita é um pouco mais difícil", disse Vinícius ao Esporte Interativo em fevereiro.

A falta de versatilidade do camisa 20 merengue pode ajudar a entender a falta de sequência na equipe. Com Zidane, a maior sequência de jogos consecutivos de Vinícius Jr. como tiular foi de três partidas: , e , as três últimas antes da paralisação do futebol.

Curiosamente, a sequência aconteceu justamente quando Eden Hazard e Marco Asensio estavam fora do time, ambos lesionados. E Vínicius foi bem: foi muito elogiado na derrota do Real na Liga dos Campeões, dando uma assistência e criando muitas oportunidades, e abriu o placar do El Clásico.

Vinícius Jr. comemora gol contra o Barcelona (Foto: Getty)

No entanto, desde o retorno do futebol, o brasileiro começou como titular em apenas duas partidas (Mallorca, na temporada passada, e Real Sociedad, na estreia do Real em LaLiga 2020/21). Vinícius viu do banco de reservas a eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões, mesmo sendo um dos principais jogadores no jogo de ida.

"Outros jogaram, mas nessas ocasiões, quando uma equipe perde, podem buscar motivos. Vinicius podia entrar, mas outros jogadores também", disse Zidane após a derrota no Etihad Stadium.

Na vitória contra o Bétis por 3 a 2, no último dia 26 de setembro, Vinícius voltou a ficar o jogo todo no banco. Desta vez, porém, o treinador não deu explicações sobre a não utilização do brasileiro, mas afirmou que está feliz com o elenco que tem.

Mais artigos abaixo

Sob o comando do treinador francês, Vinícius foi titular do Real em 19 oportunidades, sendo que em apenas quatro delas jogou a partida inteira. Destaca-se também que todos os cinco gols feitos pelo brasileiro com Zidane foram em partidas em que ele foi titular e jogou, pelo menos, 70 minutos.

Para ter mais oportunidades no time merengue, Vinícius precisará se adaptar a atuar em outras funções, ou torcer para que seus concorrentes não estejam disponíveis para atuar e assim, tentar mostrar o bom futebol que tem.