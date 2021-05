Por racismo, Grêmio afasta cônsul nos Estados Unidos

Eduardo Ferrari tinha mensagens de cunho racista em seu Twitter

A direção gremista divulgou na tarde desta quinta-feira (27) o desligamento do Cônsul Eduardo Ferrari, representante do clube na cidade de Charlotte, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O motivo do desligamento foi devido a postagens de cunho racista em rede social.

Segundo o departamento consular do Grêmio, a manifestação de cunho racista do ex-cônsul gremista não representa os valores que o clube defende e também não condizem com o título de cônsul, que lhe é conferido como representante da instituição Grêmio.

"A exclusão de cônsul do Grêmio é um ato administrativo e já está definido. Agora a comissão de ética do conselho deliberativo vai analisar o caso e definir se ele será expulso do quadro social. Com a abertura do processo na comissão de ética do conselho, o sócio terá direito de defesa, e após isto será definido se ele será ou não expulso do quadro social", revelou o presidente gremista Romildo Bolzan Júnior, em contato com a reportagem da Goal.

As postagens racistas de Eduardo Ferrari foram expostas pelo jornalista Caio Alves, da ESPN. Ao postar estatísticas sobre o trabalho de Miguel Ángel Ramírez, ele foi acusado pelo ex-cônsul de estar recebendo dinheiro para publicar as informações sobre o treinador do Internacional.

Por conta do tom, Caio Alves foi ao perfil de Eduardo Ferrari e perceber que ele tinha um cargo alto no Grêmio. Ao se deparar com as mensagens racistas, então, entrou em contato com o Tricolor.

Em 2014 o Grêmio acabou sendo excluído da Copa do Brasil após um caso de racismo contra o goleiro Aranha, na época no Santos. A partida era disputada na Arena do Grêmio e era válida pela Copa do Brasil. Durante o jogo as câmeras de TV flagraram uma torcedora chamando o goleiro Aranha de macaco. O arqueiro do Santos chamou a arbitragem e relatou que estava sofrendo ofensas racistas.

Por este motivo o Grêmio foi a julgamento no STJD e acabou sendo excluído da competição. Desde então, a direção gremista vem reforçando ainda mais a importância de se combater o racismo dentro e fora de um estádio de futebol.