Por que Zidane deu a cabeçada em Materazzi na final da Copa de 2006?

Um dos melhores jogadores de todos os tempos recebeu um cartão vermelho em sua última partida como profissional, mas o que o levou a perder a calma?

Zinedine Zidane será para sempre lembrado como um dos grandes nomes do futebol, mas sua última partida foi marcada por um cartão vermelho imprudente na final da Copa do Mundo de 2006, pela França contra a Itália. Um homem que conquistou três prêmios de Jogador do Ano da FIFA e uma Bola de Ouro, além de inspirar seu país à glória mundial em 1998 , se despediu de forma decepcionante no Estádio Olímpico de Berlim.

A lenda da Juventus e do Real Madrid se aposentou aos 34 anos, mas o que causou o colapso que levou à sua peculiar expulsão contra a Azzurra e por que esse incidente aconteceu? A GOAL te mostra.

Por que Zinedine Zidane foi expulso na final da Copa do Mundo de 2006?

Dois homens no centro de uma notável união se encontraram na frente e no centro durante a final da Copa do Mundo de 2006.

Zidane abriu o placar naquela decisão de pênalti aos sete minutos, apenas para ver Marco Materazzi restabelecer a igualdade aos 19 minutos no relógio.

O jogo continuaria travado em 1 a 1, forçando a disputa para a prorrogação e, eventualmente, para a disputa de pênaltis.

Um incidente fora da bola não foi detectado pelo árbitro Horacio Elizondo, e estes foram tempos antes do VAR, mas a consulta com o quarto árbitro resultou na maior expulsão de todos os tempos.

Os replays mostraram Zidane em discussão com Materazzi enquanto os dois avançavam pelo campo, com o francês atacando o zagueiro quando ele deu uma cabeçada no peito do italiano e o deixou rolando no gramado.

O que Marco Materazzi disse a Zinedine Zidane?

Houve rumores na época de que Materazzi havia feito um comentário sobre a mãe de Zidane, mas ele sempre refutou essas acusações e ganhou um processo por difamação contra a mídia britânica em 2009, na tentativa de limpar seu nome.

Um personagem enigmático nunca revelou exatamente o que foi dito até contar à publicação espanhola AS em 2020: “A cabeçada de Zidane? Eu não esperava isso naquele momento. Eu tive a sorte de que todo o episódio me pegou de surpresa, porque se eu esperava que algo assim acontecesse e estivesse pronto para isso, tenho certeza de que nós dois teríamos sido expulsos.

“Houve um pouco de contato entre nós na área. Ele havia marcado o gol da França no primeiro tempo e nosso técnico (Marcello Lippi) me disse para marcá-lo. Depois daquele primeiro encontro entre nós, eu pedi desculpas, mas ele reagiu mal. Depois do terceiro embate, fiz uma careta e ele retrucou: 'Depois te dou minha camisa'. Respondi que preferia a irmã dele do que a camisa. Minhas palavras foram estúpidas, mas não mereciam essa reação. Em qualquer bairro de Roma, Nápoles, Turim, Milão Paris, ouço coisas muito mais sérias. Falei da irmã dele, não da mãe, como li em alguns jornais. Minha mãe morreu quando eu era adolescente, eu nunca insultaria a dele”, ressaltou o italiano.

Zinedine Zidane tem algum arrependimento?

A França acabou perdendo por 5 a 3 nos pênaltis, com David Trezeguet perdendo sua penalidade para Les Bleus, e Zidane rapidamente se desculpou por sua expulsão quando os companheiros de equipe decepcionados voltaram ao vestiário com medalhas de prata nas mãos e sem a taça.

O ex-zagueiro do Manchester United e do Arsenal, Mikael Silvestre, que fez parte da equipe francesa no torneio, disse ao talkSPORT: “Ele já estava no vestiário antes de nós e tomou banho, então se desculpou. Eu não sabia por que ele estava se desculpando. Foi só quando fui para a mídia que vi o replay da cabeçada e pensei 'uau, uau, uau, tudo bem.' Mas o que você pode dizer? Você não vai repreender Deus! Ele era muito introvertido, mas você tem que perceber antes desse incidente que ele já havia recebido 10 cartões vermelhos em sua carreira. Houve momentos em que ele perdia, mas às vezes muitos gênios perdem a cabeça”, finalizou Silvestre.

Zidane ficou de boca fechada sobre o incidente ao longo dos anos, preferindo se concentrar no presente e no futuro, dizendo ao Telefoot em 2022 quando perguntado se ele se arrepende: “Não estou orgulhoso do que fiz, mas faz parte do meu passado.”