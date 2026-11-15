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Riyad Mahrez é o melhor jogador da história dos árabes! Sim, Mahrez, que levou o Leicester City ao milagre da conquista do Campeonato Inglês, venceu a Premier League com o Manchester City, foi campeão da Liga dos Campeões da Europa e conduziu a Argélia ao título da Copa Africana de Nações de 2019, merece estar no topo do debate quando falamos sobre o maior jogador árabe da história.

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Mas calma, vai aparecer quem diga que ele não era titular absoluto no Manchester City, que não era a estrela número um do time, que seus títulos europeus vieram na presença de um grupo dos melhores jogadores do mundo, e talvez acrescente que há quem seja tecnicamente melhor do que ele!

Pois bem... e quanto a Mohamed Salah?!

Mohamed Salah é o melhor jogador da história dos árabes!

Dono de uma trajetória excepcional no Liverpool, uma das maiores estrelas do Campeonato Inglês na era moderna, campeão da Liga dos Campeões da Europa e da Premier League, detentor de recordes e prêmios individuais difíceis de ignorar.

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Mas espere... vai surgir quem diga: como pode ser o melhor jogador árabe da história se não venceu a Copa Africana de Nações com a seleção do seu país? Como colocar um jogador que não conquistou um título continental com a seleção do Egito acima de jogadores que ergueram o troféu africano mais de uma vez?

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E quanto a Achraf Hakimi?!

Achraf Hakimi é o melhor jogador da história dos árabes!

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Uma das maiores estrelas na posição de lateral-direito no mundo, dono de uma trajetória europeia excepcional por grandes clubes, campeão da Liga dos Campeões da Europa e uma das principais estrelas da seleção do Marrocos, que fez uma campanha histórica na Copa do Mundo de 2022.

Mas a resposta também está pronta: "no fim das contas, ele é um zagueiro!". Como se jogar na posição de defesa diminuísse o valor do jogador, ou como se a influência no futebol só pudesse ser medida pelo número de gols!

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Majed Abdullah é o melhor jogador da história dos árabes!

Lenda do futebol saudita, um dos maiores artilheiros da história do futebol asiático e dono de uma trajetória goleadora excepcional pelo Al-Nassr e pela seleção saudita.

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Mas o que você vai ouvir?: "Vamos voltar à era do preto e branco? Onde Majed Abdullah jogou? E que conquistas ele teve fora dos gramados árabes? E como compará-lo a jogadores que enfrentaram as melhores estrelas do mundo nas grandes ligas europeias?".

E Mohamed Aboutrika?!

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O melhor jogador da história dos árabes, segundo muitos dos que presenciaram seu talento e sua influência excepcional pelo Al-Ahly e pela seleção do Egito, campeão da África várias vezes e dono de conquistas continentais e mundiais com o clube e com a seleção do seu país.

Mas haverá quem diga: "todos os seus títulos vieram na África! Por que não atuou profissionalmente na Europa? E por que não se testou nas grandes ligas? E será que os títulos do Al-Ahly e da seleção do Egito bastam para disputar o posto de melhor árabe?".

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E assim o debate não tem fim!

Se você escolher Hossam Hassan, vai encontrar quem o lembre de que a maior parte da sua trajetória se deu no futebol africano e árabe; se escolher Rabah Madjer, vai encontrar quem minimize sua permanência no topo europeu. E se escolher Badou Zaki, alguns vão lembrá-lo da diferença de época; e se escolher Sami Al-Jaber, Saeed Al-Owairan, Lakhdar Belloumi, Yasser Al-Qahtani, Ahmed Radhi, Jassem Yaqoub, Tarak Dhiab ou outros dos grandes árabes, sempre haverá quem busque um ângulo para desmerecer sua escolha.

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Dezenas de lendas de nacionalidades e gerações diferentes, cada uma com o que a distingue e com o que pode ser discutido e criticado.

Mas por que toda escolha se transforma em batalha?

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O problema não está na divergência sobre quem é o melhor jogador árabe da história, pois esse é um debate natural e divertido, mas sim na forma como conduzimos essa divergência.

Às vezes parece que alguns torcedores não querem provar que seu jogador é o melhor, mas sim provar que os outros não merecem a disputa, como se o caminho para elevar seu candidato passasse apenas por derrubar os demais candidatos!

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Se você acha que Mohamed Salah é o melhor, por que precisa diminuir Hakimi, Mahrez ou outros? E se você está convencido de que Riyad Mahrez supera a todos, por que o fato de ele não participar de algumas partidas se torna motivo para zombar de suas conquistas? E se você acha que Majed Abdullah é o maior, por que diminuir o valor das gerações seguintes?

Por que destruímos as lendas dos outros para fortalecer a nossa própria?

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A comparação entre jogadores não significa que um deles deva ser sem defeitos, nem que o candidato que você escolhe deva ter todas as conquistas possíveis.

Cada jogador tem suas circunstâncias, sua geração, sua posição, a natureza das competições que disputou e os desafios que enfrentou.

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Você tem o direito de ver Salah como o melhor, o argelino tem o direito de escolher Mahrez, o marroquino tem o direito de defender Hakimi, o saudita tem o direito de colocar Majed Abdullah no topo e o egípcio tem o direito de se apegar a Aboutrika ou a Hossam Hassan.

E todos têm o direito de divergir, de discutir números, títulos e níveis, e até de se criticarem mutuamente com argumentos futebolísticos.

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Mas não é natural que todo debate se transforme numa tentativa de tirar dos outros o direito de se orgulhar de suas lendas.

Elevem seus candidatos em vez de derrubar os outros!

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Mohamed Salah não precisa diminuir Mahrez para se tornar grande, Mahrez não precisa negar as conquistas de Salah, Aboutrika não perde seu talento por não ter jogado na Europa, Hakimi não se torna menos valioso por jogar na posição de defesa e Majed Abdullah não perde seu lugar porque o futebol mudou desde a sua época.

Temos uma história árabe rica em estrelas e lendas, e o esperado é que todos nos orgulhemos dela, e não que a tratemos como uma competição para derrubar uns aos outros.

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Talvez a pergunta mais importante não seja: quem é o melhor jogador árabe da história? Mas sim: por que alguns não conseguem celebrar suas lendas sem nutrir um rancor futebolístico contra as lendas dos outros?